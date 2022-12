Gloria Camila no se ha cortado un pelo y no ha dudado en atacar con dureza a Alexia Rivas. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que ha puesto de vuelta y media a la reportera "Fiesta".

"Eres una mentirosa pero de las gordas, cariño", comenzó critican Gloria Camila, antes de seguir cargando contra Alexia Rivas a través de su Instagram: "Eres una veleta y vas al sol que más calienta. Pero lo bueno es que nunca olvidemos de dónde venimos. Por un lado, te llevas bien conmigo; fuera de cámaras, hablando de todo; y después, públicamente cuando ves que es lo que debes hacer, ya vas de carrasquista, antiflores, defensora de todo el mal, opinas mal para que la mayoría del público te aplauda... y eso es de cobardes. No tienes criterio propio".

No fue Alexia Rivas la única que se llevó las iras de Gloria Camila. También la dirección del programa de Telecinco "Fiesta". "Mantiene a este tipo de personas porque interesa más tener a una víctima en el plató y la impotencia personificada por teléfono para así mantener y subir audiencia. Sabemos dónde y con quién sí y con quién no hablar y hacer determinadas cosas. Y con los colaboradores de ahí no sería Alexia Rivas. Y a ver si dejamos hablar a Paloma Barrientos, que también es colaboradora, pero igual como es positivo para nosotros no os interesa".

En su extensa crítica, Gloria Camila también se refiere a su padre, José Ortega Cano. "Mi padre es mayorcito para decidir y hacer sí solo las cosas. Y estáis hundiendo cada fin de semana a una familia que no sabéis ni de la misa la mitad. Pero lo mejor es la ignorancia. Os recuerdo que muchas sentadas ahí tampoco les gustaba la TV y no llevan media hora, llevan media vida.

Gloria Camila pasa actualmente por un momento dulce. Tras uno meses complicados, en los que perdió su trabajo como actriz en la serie "Dos vidas" y de la polvareda mediática levantada por su hermana Rocío Carrasco con la emisión de la docuserie "En el nombre de Rocío", la "it girl" ha vuelto a la normalidad. Trabaja como tertuliana, como influencer y, como ha revelado recientemente, la vida le sonríe en el amor con su novio Pablo, con el que lleva tres años de relación.