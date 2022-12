En muchas ocasiones los fans que se han incorporado a tiempo a una producción aun en desarrollo esperan con ansia el estreno de una nueva entrega que complete la historia -aunque luego sientan el vacío de no saber más de la trama-. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o HBO se nutren constantemente de nuevo contenido con el que entretener a sus suscriptores. De los tantos títulos que se incorporan mensualmente, algunos de ellos lo hacen tras el sello oficial de dicha plataforma, que apuesta por algunas producciones que piensan que serán de mayor agrado. Ejemplos de estos éxitos son series como ‘Sex Education’, ‘Atípico’, o ‘Élite’ en Netflix; ‘The Boys’, ‘Modern Love’, o ‘The Wilds’ en Amazon Prime Video; o ‘Euphoria’, ‘Chernobyl’, y ‘Juego de Tronos’ en HBO. El caso de Disney + es algo diferente, ya que en un principio su éxito residió en acumular todos sus clásicos en un mismo catálogo, y posteriormente siguió creando nuevas producciones bajo la marca consagrada.

Amazon Prime Video es la apuesta del gigante de Jeff Bezos por el contenido audiovisual. La plataforma se vio recientemente sujeta a una subida del precio en su tarifa, y aun así ya ha superado a Netflix en número de suscriptores. Hay que tener en cuenta, claro está, que esta suscripción incluye los servicios premium del comercio online, no solo el acceso al catálogo. Como apuesta por el contenido nacional, una de las sorpresas de este ultimo año ha sido el documental de la jugadora de fútbol y ganadora de dos Balones de Oro, Alexia Putellas.

La cinta ha recibido el nombre de Alexia, ‘Labor Omnia Vincit’ y sigue la trayectoria de la jugadora catalana, además de la importancia que ha adquirido convirtiéndose en un icono femenino del fútbol mundial. Sin embargo, Putellas no siempre se mostró convencida con el proyecto. “Me acuerdo que la primera pregunta que me hace la directora es por qué quiero hacer el documental. Mi respuesta fue: ‘Yo no quiero, no tengo ninguna necesidad, me da igual”, contó la futbolista a la creadora de contenido PercebesyGrelos en un fragmento recopilado por la cuenta oficial de Twitter de Prime Video España. Putellas siguió explicando por qué finalmente aceptó la propuesta: “Tuvimos una conversación y quedamos en que me lo pensaría. Un día estaba en casa y me puse a ver documentales de deportes en la tele. Quise buscar y solo veía de deportistas masculinos y equipos de hombres”. En ese momento, explica la futbolista, “no se si fue una señal o qué, dije que había que hacerlo. Al día siguiente cogí a mí representante y le dije que lo hacíamos”.