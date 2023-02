Después de estar al pié del cañón entre diario dirigiendo y presentando los Informativos de Telecinco, Pedro Piqueras ha aprovechado este fin de semana para disfrutar de una corrida en Valdemorillos con amigos. Muy feliz de poder aprovechar su tiempo libre, el periodista nos ha confesado que, a pesar de los rumores, continuará al frente del espacio informativo.

Pedro nos aseguraba que acudía "con amigos, a ver la primera corrida de la temporada" y que "voy a los toros" de forma habitual ya que "en mi ciudad hay un gran ambiente", aunque ha asegurado que "cada vez menos, la verdad, voy muy poquito". El presentador se mostraba de lo más relajado ante este plan de sábado con esta faceta taurina que desconocíamos.

Ante los rumores que ha habido a través de las redes sociales sobre su permanencia en los Informativos de la cadena, Pedro se sorprende ante la pregunta y nos aclara que: "'Yo no dejo nada! me ha sorprendido con esa pregunta". El presentadora confiesa estar "bien trabajando" y no tiene pensado retirarse de la pantalla.

Hemos aprovechado la oportunidad para preguntarle por ese día en el que pudo dar clase a la Reina Letizia antes de que se comprometiese con el, por aquel entonces, Príncipe Felipe: "no fue mi alumna, le di clase una vez, un día", una experiencia que califica de "inolvidable" y donde ya se dio cuenta que era "una gran estudiante y sobre todo, una gran presentadora de informativos, se veía que era una chica lista".