Las redes siguen en ebullición con el asunto de Shakira, Piqué y Clara Chía. En realidad, nunca han dejado de estarlo desde que la colombiana sacase su tema junto a Bizarrap poniendo contra las cuerdas al que fuera su pareja y padre de sus dos hijos y a su nueva novia, Clara Chía. Últimamente, es precisamente la figura de esta última, desconocida hasta hace poco, la que más interés suscita.

Ya circulan rumores sobre la vida de Clara Chía, y cada vez que se expone en público junto a Piqué y se dan un beso o arrumacos, ahí hay un paparazzi para inmortalizar el momento.

Pero en las redes ya se buscan otras "Clara Chía", nuevos "shakirazos", y en este punto han emergido los rumores sobre otro triángulo amoroso que implicaría a tres famosos el mundo de la música: una española, una argentina y otro precisamente colombiano, como Shakira.

El caso es que están vinculando a Sebastián Yatra con la exitosa cantante española Aitana. Y esa relación habría soliviantado a una exnovia de Yatra. A la sazón, la argentina Tini, que sería la que habría dedicado a ambos algunos versos de uno de sus últimos temas: "Las Jordans".

La parte más señalada de la letra es la siguiente: “To' el mundo preguntando ¿quién es ella? / Más dura, más suelta, más bella. / Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no / No quiero saber si me extrañas / O si te aburrió la de España” .

¿Quién es la nueva Clara Chía?

Si bien, el reparto de papeles está confundiendo a los usuarios de las redes. Claramente, la situación o el triángulo amoroso tiene semejanzas con el de Shakira, Piqué y Clara Chía. Pero no es exactamente igual.

Es por eso que el debate se ha asentado, enfrentando a los seguidores de Tini, especialmente los argentinos, y los de Aitana, fundamentalmente los españoles.

@TiniStoessel queriendoselas dar de shakira y es bien clara chia... 😂🤣 — Andrea (@patico90dp) 18 de febrero de 2023

Tini es una imbécil rematada y todos se han dado cuenta...es una colgada patética que siga haciendo el ridículo que es experta la Clara Chía Argentina va de superada y queda de despechada jajaja ya pasan todos d ella puff😂😂😂 — Chelo 🌊UNSP (@cnj26) 18 de febrero de 2023

Hay quienes dicen que Clara Chía sería Aitana, pues es la que le ha "robado" la pareja a Tini. Sin embargo, otros prefieren situar a la argentina como la mala de la película, llamándola en tono despectivo la "Clara Chía argentina", en el sentido de que sería peor artista musical que Aitana, más comparable, a ojos de este sector, con el nivel de Shakira.

Si captas que Aitana lleva medio año sin sacar música? Y a pesar de eso hace unas semanas tenía casi los mismos oyentes que la clara chia Argentina 😂 — Pizzamami 🎸 (@GracVanDien) 18 de febrero de 2023

En fin, el debate está servido y las redes discuten sobre el reparto de papeles en este nuevo supuesto caso Shakira-Piqué-Clara Chía pero con protagonistas nuevos. Y también famosos.