Parece que Shakira no es la única que utiliza su música para poner a caldo a su expareja, ahora ha sido la ex de Sebastián Yatra, Tini Stoessel, la que ha aprovechado su último lanzamiento, "Las jordans", para criticar al cantante y a su actual novia, Aitana.

Sebastián Yatra es un reconocido músico latino colombiano que ha conseguido traspasar fronteras con su música a pesar de contar tan solo con 28 años. Pero no solo se ha dedicado a la música, también ha explorado otras facetas como la de actor, protagonizando la serie "Érase una vez... pero ya no", dirigida por Manolo Caro en Netflix. También ha hecho alguna incursión en el doblaje.

Aitana, por su parte, surgió tras el exitoso regreso de Operación Triunfo a la televisión. Aunque no ganó, sí ha sido de las que mejor rendimiento ha sacado al programa. A punto estuvo de representar a España en Eurovisión con su "Lo malo" en dueto con Ana Guerra, canción que rompió todas las listas de éxitos. Y actualmente también había coqueteado con la actuación con "La última", la primera serie original española de Disney+ que protagonizó junto al que era su pareja en ese momento, Miguel Bernardeau.

Ruptura

Pero la pareja se rompió, y al poco tiempo se descubrió la relación entre Yatra y Aitana. Y, aunque la ruptura entre Sebastián Yatra y Tini fue en 2020, esta última parece querer hacer alusión a su ex y a su nueva pareja en su nueva canción donde dice "no quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España / Que te vaya bien, pero ahora / Estoy tranqui-tranquila / No me duelen ni las despedidas / Tú te fuiste y yo me puse más killa, más fina / Regalé las Jordan, ya no me combinan...".