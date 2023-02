Telecinco ha confirmado durante la mañana de este lunes, 20 de febrero, los fichajes de tres nuevos concursantes para 'Supervivientes 2023'. Además de Arelys Ramos, adelantada en exclusiva por YOTELE hace dos semanas, la cadena ha anunciado la incorporación de dos nombres muy ligados a las redes sociales.

Uno de ellos es Ginés Corregüela, más conocido como 'el rey de los bocadillos'. El hombre es especialmente popular en TikTok por los bocadillos XXL que prepara, un plato en el que mezcla todo tipo de ingredientes. Ginés Corregüela tendrá que despedirse de su granja y de Felipe, su pavo, durante los últimos meses, ya que será uno de los rostros conocidos que se lanzará a participar en la edición más extrema de la historia de ‘Supervivientes’.

Es cierto que, para el público de Telecinco, no es tan conocido como Patricia Donoso o Adara Molinero, pero seguro que los usuarios de TikTok están más familiarizados con él, ya que es un hombre que acumula millones de seguidores por sus particulares costumbres.

Natural de Úbeda, Jaén, este hombre se ha ganado una gran popularidad en las redes sociales gracias a los bocadillos XXL que prepara. Un plato estrella en el que es capaz de mezclar todo tipo de ingredientes y en el que puede haber desde salchichas, hasta donuts.

Pero una persona no se hace famosa solo por hacer bocadillos. Ginés Corregüela tiene algo más. Algo que engancha al público y que hace que acumule casi dos millones de seguidores y 20 millones de me gusta.

Ese algo es su peculiar forma de contar las cosas y la manera en la que se expresa. Como todo famoso, él tiene sus frases estrella y entre las más destacadas están su mítico “Que empape”, que lo dice cuando echa aceite en sus bocadillos o el “Corta, corta”, cuando decide que el vídeo ya está bien y quiere darlo por terminado.

No obstante, Ginés tiene una de esas relaciones en Instagram que le ocurre a muchos influencers. El instagramer ha sido criticados en algunos de sus vídeos por lo que hace con la comida. Como lo que ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones, en las que sale con un enorme plato de espaguetis. El influencer está aliñando la comida cuando un amigo suyo aparece con un soplador de hojas y hace volar toda la comida. "Creo que se te va la olla ya ,y mira que te e seguido mucho tiempo ,pero hay veces que ya pasó de tus vídeos ,sobre todo si es como este ,no todo vale amigo ,hay quien no llega a final de mes para poner un plato ni de espaguetis en la mesa .así que aterriza que todo lo que sube baja y tú estás bajando ....te vaya bien .que yo dejo de dar like a tus vídeos ...". "Una gracias tirar la comidaa no molas nada gines te estas echando a perder ni te comes el bocata ni nada de gracia tienes".

"Amigo Gines, te sigo desde tus comienzos, tengo que decirte que de ser “gracioso” as pasado a ser “odioso” cada video que pones es menos simpatico que el anterior, no se quien te asesore pero estas en verdadera decadencia y con esto de tirar la comida te pasaste, vengo de un país donde la gente se tiraría al suelo para comer lo que tu as tirado, es una lastima que no conozcas el hambre y la miseria, quizás así cambiarías tu aptitud, hoy perdiste un seguidor aunque me imagino que eso te la suda como decís en tu país".

El miércoles Telecinco estrena "rumbo a Hundoruas", el primer aperitivo del reality que está llamado a 'salvar' la cadena. "Programa protagonizado por los cuatro concursantes que completarán el casting de esta edición. Además de confirmar oficialmente sus identidades, el espacio les acompañará mientras preparan la maleta, ultiman sus preparativos y se despiden de sus allegados antes de iniciar una experiencia que podría cambiar sus vidas"