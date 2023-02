El actor Dani Rovira está pasando por un mal momento tras haber perdido al que considera el "amor de su vida", que llevaba a su lado más de diez años. El ganador del Goya como mejor actor revelación por "Ocho apellidos vascos", ha compartido su pena a través de su perfil de Instagram.

Dani Rovira es uno de los actores españoles más destacados, iniciándose en el mundo de la comedia. Empezó contando monólogos en los bares para pasar después al programa Nuevos cómicos de Comedy Central. Tras introducirse en la televisión trabajaría en programas como Estas no son las noticias, Con H de Eva, NO le digas a mamá que trabajo en la tele o Alguien tenía que decirlo.

Pero su gran salto a la popularidad fue de la mano de la película "Ocho apellidos vascos", y más tarde llegarían otras películas como Ahora o nunca, Ocho apellidos catalanes, El futuro no es lo que era, 100 metros o Superlópez.

El actor tampoco ha dejado de lado su parte filantrópica, fundando junto a Clara Lago la fundación ochotumbao, realizando campañas de apoyo a Save the children y a la investigación del síndrome de Rett.

Destrozado

Sin embargo, Dani Rovira está destrozado porque ha tenido que despedir a su perrita Carapapa, una carlina de color negro que fue su primera mascota y con la que llevaba más de diez años.

"No me acuerdo de mi vida sin ti, amor mío. Tendré que volver a aprender a SER sin ti. Lo has luchado hasta donde has podido. Pero hoy ha tocado decirte adiós", dice el actor en un post de Instagram donde cuenta el triste fallecimiento. "Recuerdo hace casi 12 años cuando llegaste a casa y, desde ese día, ya no fui el mismo. He conocido el amor incondicional contigo", subraya Dani Rovira.