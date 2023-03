Preocupación por el estado de salud de Marta Riesco. La reportera ha hecho saltar las alarmas de algunos de sus seguidores con una dura afirmación sobre su estado de salud mental, un asunto sobre el que, además, ha querido hablar.

Marta Riesco fue modelo y luego reportera. Si bien, aunque con su trabajo en diversos programas de televisión obtuvo una notable popularidad, su éxito se desató hace algo más de un año, cuando se confirmó su relación sentimental con Antonio David Flores.

Desde entonces, Marta Riesco viene denunciando con frecuencia que es perseguida y acosada por las redes sociales. Tanto, que hace solo unos días llegó a enviar a la Policía unos mensajes amenazantes que recibió a través de su cuenta de Instagram.

Estos desagradables insultos no solo van hacia ella. También a su entorno. Así lo aseguró ella, cuando afirmó que algunos de sus colaboradores en una campaña solidaria que está llevando a cabo vendiendo sudaderas, habían recibido amenazas y mensajes poniéndola a parir.

Ahora, Marta Riesco no ha dudado en hablar de su salud mental en un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. "Me parece importante, ya que son muchas las personas y medios que por el afán de criticarme han dicho que no se creen que yo tenga una depresión, algo que jamás ha salido de mi boca y no sé de dónde se lo han sacado", comenzó diciendo.

Y no solo eso, fue a más. "Aprovecho por aquí para decir que no, que yo no tengo un diagnóstico de depresión, pero sí de ansiedad para la cual me estoy medicando y yendo a terapia", relató con valentía.

Su válvula de escape

Ahora, Marta Riesco parece haber encontrado una válvula de escape para todo esto. "Me está sirviendo de terapia, aunque es muy duro relatar ciertas cosas que he vivido. Creo que os va a sorprender mucho, hay capítulos que ni os imagináis. Cuando podáis leerlo, quizás entendáis tantas y tantas cosas...", ha escrito en un "stories" de Instagram, que ha acompañado de una fotografía en la que se ve la pantalla de un ordenador y un documento de Word en el que se puede leer lo que parece una autobiografía que lleva por título "Sin miedo", por Marta Riesco.

Además, en la pantalla se intuyen algunas frases. "Me dijo que me amaba y se quedó dormido. "Yo también te quiero", el respondí. Me abracé a él e intenté quedarme dormida". También se sobreentiende: "Aún no había pruebas de absolutamente nada, nadie me preguntaba directamente hasta ese día si entre Antonio David...", en otra frase en la que todo apunta a que acabaría con un: "entre Antonio David y yo".