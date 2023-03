El juego del calamar llegó a Netflix de la mano de Hwang Dong-hyuk en septiembre de 2021. En sus primeros 28 días tras el lanzamiento acumuló un total de 1.600 millones de horas vistas, según unos listados de la plataforma.

La serie coreana es -hasta el momento- la serie más vista de la historia de Netflix y ha sido galardonada por ser la primera serie en lengua no inglesa y la primera coreana en los Screen Actors Guild Awards 2022, con las actuaciones de Lee Jung-jae y Ho-yeon.

La tensión que se vive en cada capítulo es uno de los factores que más han enganchado a la audiencia. Otro factor importante es el mensaje que intenta transmitir la serie, mostrando como cientos de personas con escasos recursos se ven obligadas a participar, poniendo en juego su vida, para poder saldar sus deudas.

Un dato que ha sorprendido a muchos es que esta serie tiene cierto parecido a la realidad, según ha relatado el propio creador. Está basada en un drama real que sufrieron miles de familias de Corea del Sur en 2009. En aquel año la compañía de automóviles Ssangyong Motor despidió a 2.646 trabajadores, tras haberles congelado el sueldo por un período de dos meses. Esta desgracia no sólo tuvo como resultado la ruina económica de tantas familias, sino que también desencadenó grandes consecuencias sociales, siendo gran parte de ellas violentas.

El sádico y macabro juego de supervivencia -no apto para todos los públicos- no deja indiferente al público, que está deseando ver una segunda temporada. Y están de suerte porque Netflix ya confirmó el año pasado una nueva entrega. Sin embargo, esta no verá la luz hasta finales de 2023 o principios de 2024.

Netflix se vio totalmente sorprendido por el éxito de la serie, cuyo lanzamiento únicamente se promocionó en Corea del Sur y ni siquiera ofreció pases de prensa en Estados Unidos, pero el algoritmo de la plataforma, consiguió que esta ficción se situara en el número uno en más de 90 países.

Novedades de la nueva temporada

No obstante, tras la gran acogida de la audiencia y tras haber sido nominada hasta en ocho ocasiones en los premios Emmy, el showrunner de la serie ha confesado sentirse presionado al contar con una fecha límite para llevar a cabo el guión de la próxima entrega del Juego del Calamar.

Hasta ahora se desconocen muchos datos sobre la nueva temporada y ni siquiera ha salido el tráiler oficial. No obstante, el creador de la popular serie, Hwang Dong-hyuk, ya ha dado alguna pista.

Habrá “nuevos y mejores juegos” y muchos de los personajes regresarán, entre los que destacan los nombres de Gong Yoo, Wi Ha-joon (el detective) y Lee Byung-hun (el líder). Incluso ha llegado a hablarse de una tercera temporada, pero esto todavía está en el aire.

"La humanidad será puesta a prueba a través de los juegos una vez más, quiero preguntar: '¿Es posible la verdadera solidaridad entre humanos?'", ha querido preguntar Dong-hyuk para anunciar la nueva temporada a los seguidores de la serie.