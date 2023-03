Tras el fallecimiento hace unos días de Laura Valenzuela y la ausencia de María Teresa Campos en el funeral, la preocupación por el estado de salud de la comunicadora se hizo más que evidente. Fue su hija Terelu Campos la que ofreció el último dato sobre el estado de salud de la presentadora: "Pido respeto por una señora anciana y enferma".

María Teresa Campos es una presentadora y personalidad televisiva española que ha estado en la televisión durante más de cinco décadas. Conocida por su carisma y su estilo de presentación único, ha sido una de las personalidades más influyentes y queridas en la televisión española.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa comenzó su carrera en la televisión en la década de 1960. Desde entonces, ha presentado numerosos programas y ha sido una de las caras más visibles de la televisión española. Durante su carrera, ha presentado programas de variedades, talk shows, programas de entretenimiento y programas de noticias.

María Teresa es conocida por su estilo de presentación cálido y acogedor, que ha sido muy popular con el público español. Es una presentadora que escucha atentamente a sus invitados y les brinda un espacio seguro para hablar de sus experiencias y opiniones. Además, es conocida por su sentido del humor y su habilidad para hacer reír a su audiencia.

A lo largo de su carrera, María Teresa ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la televisión. En 2006, fue galardonada con el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, recibió el premio TP de Oro a toda una vida.

Además de su trabajo en la televisión, María Teresa también es conocida por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Es una defensora de los derechos de las mujeres y ha hablado en contra de la discriminación de género. También ha trabajado con organizaciones benéficas que ayudan a personas con discapacidad y ha apoyado a iniciativas que luchan contra el cáncer.

María Teresa es también una mujer muy querida y respetada por su familia y amigos. Es madre de cinco hijos, incluyendo a la presentadora Terelu Campos, y es conocida por su amor y dedicación hacia su familia.

Humildad

A pesar de su éxito y su influencia en la televisión española, María Teresa siempre ha mantenido su humildad y su autenticidad. Es un ejemplo para muchos de cómo combinar éxito y pasión con gratitud y humildad.

Pero hace mucho que no se ve públicamente a María Teresa Campos y por eso preocupa su estado de salud. Ni siquiera fue al funeral de Laura Valenzuela, aunque fueron sus hijas las que confirmaron que no se lo habían dicho "porque en estos momentos no es conveniente. Ella no puede hacer nada porque lo primero que diría sería 'llevadme' y no creo que esté en condiciones de estar ahora mismo aquí", señaló Carmen Borrego.

El martes por la noche, Terelu Campos acudió a la gala de entrega de los premios Fearless, donde fue reconocida por visibilizar la lucha contra el cáncer. A preguntas de los periodistas sobre su madre, la definió como "una señora enferma y anciana" y pidió respeto: "A mi madre lo que hay que hacer es respetarla, no perseguirla para hacerla una foto. Que los compañeros directores de revistas no compren fotos de señoras enfermas y ancianas. Y nada más".