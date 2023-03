No corren buenos días para Gloria Camila. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha dicho basta. Y lo ha hecho a través de sus redes sociales. En su Instagram ha reconocido que se encuentra cerca del límite. "No puedo más", ha reconocido.

Gloria Camila Ortega vuelve a verse en un bache. Hace cosa de un año pasó unos meses complicados: perdió su trabajo como actriz en la serie "Dos vidas" y de la polvareda mediática levantada por su hermana Rocío Carrasco con la emisión de la docuserie "En el nombre de Rocío". La "it girl" pasó un verano con aparente normalidad, al menos por lo que publicaba en sus redes sociales, trabajando como tertuliana y como "influencer" y viviendo el amor con su novio Pablo, con el que lleva tres años de relación.

A esto hay que sumar que ha padecido algunos ligeros problemas de salud. Especialmente problemas digestivos, de los que ha hablado sin tapujos con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. "Vienen a raíz de que tuve la helicobacter pylori", afirmó la actriz, que habló más profundamente sobre el asunto: "Es una bacteria que se mete en el estómago por agua contaminada o algún producto. No sé si lo cogí en México o Portugal. Vine con un dolor horrible en la boca del estómago y terminé en Urgencias".

La tertuliana también relató el fuerte tratamiento al que tuvo que someterse para acabar con la bacteria. "Durante tres semanas estuve tomando doce pastillas diarias, a raíz de ahí no pude tomar rebozados, ni refrescos ni salsas raras... y a partir de ahí comenzaron mis molestias", explicó.

Tras aquello, Gloria Camila asegura que cambió sus hábitos alimenticios. "Empecé a tomar leche sin lactosa. Procuro no comer mucho rebozado y fritos, aunque me encanta la comida basura y mojar el pan en salsa, pero intenté bajar todo eso y es verdad que el café no me lo he quitado", expresó.

Esta bacteria le ocasionó otra dolencia, una gastritis crónica, "que dura meses o años": "Tengo que llevar la misma alimentación que cuando tienes la bacteria".

Por ahora no parece haber remontado el vuelo, viendo sus últimas publicaciones en redes sociales. "Os juro que cuando digo no puedo más, es no puedo más. Hoy precisamente tenía cita en el psiquiatra y aquí estoy, hasta los huevos de la sociedad", ha publicado en su Instagram.

Este estallido ha llegado después de que haya denunciado numerosos casos de acoso a través de las redes sociales y decidiese poner su cuenta como privada. A esto hay que sumar que, como ella misma ha afirmado, la grúa le ha llevado el coche.