Novedades en torno a la hija recién nacida de Ana Obregón. Y es que tal y como ha revelado el portal 'Informalia' este fin de semana en exclusiva, la niña no se llamaría solo Ana como todos pensábamos hasta ahora, sino que la bióloga habría elegido un nombre compuesto que ha avivado todos los rumores respecto a la paternidad de la pequeña. ¿Cuál? Ana Lequio -aquí no sería un apellido sino un segundo nombre-, llevando como primer apellido Obregón y no García, que es el de la presentadora.

Un auténtico bombazo que reforzaría la teoría a la que cada vez se suma más gente, de que el padre biológico de la niña sería Aless Lequio y no un donante desconocido, y que con el nacimiento de la pequeña la actriz estaría cumpliendo el legado de su hijo. Un legado que incluiría también crear una Fundación para luchar contra el cáncer y la publicación de su propio libro, además de convertirse en padre a los 30 años -los hubiese cumplido en junio de 2022- y que Ana estaría siguiendo al pie de la letra. Sale a la luz lo que hay detrás de Ana Obregón y Alessandro Lequio: "¿Y eso es para estar enfadado?" Especulaciones sobre las que la bióloga guarda silencio por el momento -aunque muchos apuestan a que romperá en los próximos días su silencio y aclarará todo lo relacionado con su sorprendente maternidad- y tras las que Alessandro Lequio ha dado la 'espantá' en 'El programa de Ana Rosa'. Tertuliano fijo del espacio, donde colabora de lunes a jueves, el italiano se ha convertido -con permiso de la propia Ana Rosa Quintana, que se ha tomado unas merecidas vacaciones coincidiendo con la Semana Santa- en el gran ausente del programa este lunes. Salen a la luz las últimas voluntades de Aless Lequio: "El último es hacer una familia que él no pudo hacer en su momento" Una 'desaparición' que no sabemos si estaba programada de antemano o si ha decidido a última hora para evitar tener que dar explicaciones sobre el nombre compuesto, Ana Lequio, que Obregón habría puesto a su hija y que ha dado fuerza a los rumores de que la pequeña habría sido gestada con esperma de su hijo. Habrá que ver si Ana da la cara y aclara las especulaciones sobre la paternidad de su bebé o si, por el contrario, Lequio reaparece antes en 'El programa de Ana Rosa' y desvela qué opina de los rumores que rodean al nacimiento de la hija de la presentadora. Por lo de pronto, hoy se ha ausentado del espacio, en el que no se ha hecho ninguna mención a su más que llamativa falta en un momento en el que su testimonio es el más buscado tras revelarse que la pequeña se llamaría Ana Lequio.