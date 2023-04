Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos y los días festivos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

El padre de Yulen da la cara

Yulen Pereira concedió una entrevista en una conocida revista hace unos días y se pronunció sobre su ruptura con Anabel Pantoja, dando unas fortísimas declaraciones que han levantado muchas reacciones las cuales dejaron a todos muy sorprendidos excepto a una persona, a Manuel Pereira, el padre de Yulen.

Manuel Pereira ha dado la cara por su hijo y ha sembrado la duda sobre la sobrinísima de Isabel Pantoja: ‘’No le ha quedado más remedio que defenderse y si mi hijo ha realizado este reportaje es porque nadie le ha defendido públicamente’’.

No se ha cortado un pelo y ha lanzado un mensaje al programa: ‘’Discúlpame, en vuestro programa le habéis puesto los grilletes, lo habéis encarcelado y quien da la noticia es amiga de la persona con la que ha roto, eso no se puede hacer’’, indica Manuel refiriéndose a Amor Romeira.

Sin piedad contra Anabel

‘’Hay un conchabamiento que no es nada realmente sincero. No es que haga la entrevista por dinero, la hace para defenderse. Después de un mes en el que siguen hablando mal de él, no hablando bien, hablando mal. Y entonces una persona queda bien y otra…en el barro’’, continúa el padre del esgrimista.

‘’Y mi ex no coge el teléfono y llama y dice ‘oye todo eso que dicen de Yulen es mentira’. Eso es lo que esperaba Yulen, eso es lo que esperaba Yulen…Ni una llamada, ni un comentario en su defensa, cuando ella sabía muy bien que todo eso era mentira. Pero le venía muy bien hacerse la persona dolida, que la han abandonado, que han dejado y que, además le han sido infiel. ¡Venga hombre! ¿Hasta cuándo? ¡Ya está bien! Que aquí el que ha tenido que padecer no ha sido ella, es él’’, es lo que opina Manuel sobre la ex de su hijo.

“Aquí el que ha padecido ha sido él, no ella. Lo único que mi hijo ha hecho ha sido defenderse, que lo no ha dicho todo y, cuidado, que se ha quedado corto. Como él dijo en una entrevista, ni los buenos son tan buenos ni los malos, tan malos”, defiende su padre al esgrimista.

El padre del esgrimista ha hablado en exclusiva con ‘Fiesta’ durante más de quince minutos y ha explicado todo lo que opina sobre la relación que su hijo mantuvo con Anabel Pantoja y las palabras que tiene hacia la sobrina de la tonadillera, no son muy amigables que digamos.

"Se ha quedado muy cortito"

Tras afirmar rotundamente que su hijo echó en falta que la Pantojita saliera a desmentir todo lo que supuestamente habría dicho su él sobre ella, Manuel Pereira a lanzado una bomba que ha dejado al plató de 'Fiesta' intrigado. "¡Ya está bien¡ aquí quien ha tenido que padecer tanto no ha sido ella, sino él y no lo ha dicho todo, que se ha quedado muy cortito".