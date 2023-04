Ana Rosa Quintana es una de las principales caras de Telecinco, aunque cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Sus comienzos están en Radio Nacional de España, aunque su salto a la televisión lo pegó en 1982 para presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después se traslada a Nueva York, donde trabaja como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 vuelve a España pasando por distintas emisoras de radio, pero no volvería a la televisión hasta 1994, concretamente a Telecinco, donde presentó el programa Veredicto. Años después salta a Antena 3 con un programa de testimonios llamado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y después pasaría a copresentar Extra Rosa con Rosa Villacastín.

Tras dejar Extra Rosa comienza Sabor a ti, un programa que catapultó a Ana Rosa Quintana, convirtiéndose en una de las principales caras de la cadena. La presentadora volvió a saltar de cadena en 2005, poniéndose al frente de El Programa de Ana Rosa que competiría con María Teresa Campos, que se había cambiado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa Quintana logró conquistar a la audiencia y el programa de la Campos fue retirado de la parrilla.

Ana Rosa se ausenta del plató

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' no acude a plató debido a un motivo muy especial. La periodista va a recibir un galardón en el Senado y, por lo tanto, son sus compañeros Joaquín Prat y Patricia Pardo los que le sustituyen en una mañana cargada de noticias.

En el arranque del matinal, cuando Laila Jiménez, presentadora de 'Informativos Telecinco', da paso a 'El programa de Ana Rosa', los espectadores se encuentran con una sorpresa: ¡no está nuestra presentadora! En cambio, Joaquín Prat y Patricia Pardo son los encargados de realizar el editorial de la mañana y el resumen de las informaciones más importantes de la jornada.

El motivo

Joaquín Prat explica por qué no ha acudido Ana Rosa al plató: "Estamos Patricia y yo porque esta mañana, en el Senado, Ana Rosa Quintana, presentadora de este programa, recibe la medalla de honor de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo".

Por último, para los que desconocen este reconcomiendo, los presentadores lo explican: "La conocida como Cruz de la Dignidad, es por su contribución para el fin del terrorismo de ETA y del terrorismo".

Las redes se le echan encima

Los comentarios sobre la ausencia de la presentadora no se han hecho esperar en Twitter. Algunos usuarios no han dudado en transmitir su opinión al no estar Ana Rosa en su programa.

