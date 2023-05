El documental sobre la vida de Bárbara Rey, 'Una vida Bárbara' y ha dado mucho de qué hablar. Y es que en él, la vedette se ha sincerado como nunca antes lo había hecho y ha contado detalles de su intimidad que hasta ahora no había hecho públicos: desde su relación sentimental con el Rey Juan Carlos, su matrimonio con Ángel Cristo, los malos tratos que sufrió con este o los problemas económicos que ha tenido a lo largo de los años.

Este viernes Bárbara ha aparecido en pantalla, conectándose a través de una videollamada al programa de Sonsoles Ónega, 'Y ahora Sonsoles' y ha vuelto a hablar de su relación con el emérito. La vedette ha sido muy sincera cuando aseguraba que "podría haber una segunda temporada" pero sí que ha confesado que "hay cosas que me gustaría guardarme".

Bárbara ha dejado claro que "hay conversaciones y cosas que han ocurrido en mi vida que son demasiado fuertes porque pueden repercutir en otras personas y eso no me gustaría". En concreto con el emérito ha dejado a entrever que sabe muchos detalles de su vida familiar que nunca destapará: "cuando dos personas tienen una relación hay momentos en los que se habla de todo, de todo a nivel profesional, familiar, emocional... eso puede abarcar muchas cosas y eso me lo reservaré para mí".

"Si tu estás con una persona que tiene una familia y una esposa, y está contigo, es porque evidentemente había cosas que no funcionaban o no funcionaban como él quería" ha concretado la vedette. Además, Bárbara ha asegurado que tiene la firme certeza de que no es a la única que le ha hablado de sus detalles: "Imagino que si conmigo ha hablado de algunas cosas, las habrá hablado con dos o tres, Marta, con todos mis respetos y la extranjera, la que le trae por el camino de la amargura".

Bárbara también ha tenido palabras para Corinna Larsen, a quien define como "la única reconocida" y también la que ha tenido "un sitio que nos hemos tenido porque ha vivido en un lugar privilegiado". Tanto es así que la protagonista de 'Una vida Bárbara' ha asegurado que "deduzco que es el mismo lugar en el que él y yo nos veíamos, pero reformado, maravilloso, con todo tipo de lujos".

La que fuera colaboradora de televisión ha concluido su entrevista asegurando que en estos momentos "no pienso en el amor de pareja" porque ahora "soy una mujer independiente" a pesar de que se le haya asociado con varias parejas en estos últimos años.