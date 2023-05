Anabel Pantoja ha pasado página tras su polémica ruptura con Yulen Pereira y, como revela este miércoles en su portada la revista 'Lecturas', podría haber recuperado la ilusión junto al exconcursante de 'La isla de las tentaciones' Samuel Chávez.

La sobrina de Isabel Pantoja acaba de pasar una semana inolvidable de lujo y diversión en México junto a otros rostros conocidos entre los que se encontraban, además del ex de Tania Déniz, Alba Carrillo, Mario González y Claudia Martínez.

Y habría sido precisamente en el país azteca donde habría surgido la chispa con el futbolista canario -al que conoció durante los debates de 'La isla de las tentaciones', en los que ella colaboraba y él concursaba con Tania- con el que derrochó complicidad y cercanía durante todo el viaje, en el que se volvieron inseparables.

Un romance sorpresa que Anabel, molesta, ha desmentido en exclusiva para los micrófonos de Europa Press. "Todo es falso ¿vale?" ha asegurado contundente, dejando claro que aunque "no estoy obligada a responderte nada de lo que haga con mi vida, es mentira".

"Es mentira, es mentira, ¿te vale eso?" ha añadido indignada, echando balones fuera ante las imágenes en las que derrocha complicidad con Samu y en las que parece que podría haber algo más que una simple amistad. Una actitud que ha mantenido cuando le hemos preguntado si en un futuro podría pasar algo entre los dos: "Si te digo que es mentira, luego te va a valer que próximamente va a haber algo y te digo que es mentira". "Creo que no te tengo que responder a nada. No estoy obligada a nada, pero me paro aquí porque luego dicen que os trato mal" ha sentenciado, cansada de las críticas que ha recibido en los últimos tiempos por su actitud borde y altiva con la prensa.

"Es que no quiero hablar de nada y entonces no quiero ser grosera contigo, pero es que no me interesa nada de lo que me estás preguntando. Lo que sí es mentira y claro que la revista la ha cagado, pero vamos, con creces porque aparte no es futbolista, es un chico que juega al fútbol. Mi amigo Samu, que desde aquí le mando un beso, que me lo he pasado de puta madre con él, pero precisamente no he tenido nada con él" ha insistido más rotunda que nunca y asegurando que lo único que le une al canario es una amistad y que su corazón no tiene dueño en estos momentos: "Mi corazón está vivo que es lo importante".

Y si no ha tenido problemas en negar rotundamente su 'affaire' con el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', ha preferido no pronunciarse sobre la incipiente relación que Yulen habría comenzado justo después de romper con ella con una amiga llamada Aurora. "Tampoco tengo por qué responderte a nada, de verdad. Lo siento. Perdona, pero es que no voy a hablar de nada que no me incumba" ha dejado claro, desvinculándose completamente de la vida del esgrimista.