Beyoncé está de vuelta. A lomos de su caballo plateado, 'Queen B' más diva que nunca, actuó el 8 de junio, en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Este ha sido el único concierto en España de su gira 'Renaissance World Tour', tras maravillar con su 'show' portentoso en Suecia, Bélgica y Reino Unido (y que no se han perdido otras cantantes de primera fila, como Dua Lipa, Ariana Grande, Selena Gomez, Zara Larsson o hasta las Spice Girls).

A sus 41 años, y en contra del edadismo que rige también en esta industria, no hay quien tosa al icono pop, a la 'reina del R&B' que quiso ser más que la mejor voz de su generación, pues también es una acérrima feminista y antirracista y una buena aliada LGTBIQ+.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter (Houston, 4 de septiembre de 1981) se llama así por su madre, Tina Knowles-Lawson, cuyo nombre de soltera es Celestine Beyoncé. El tío materno de 'Queen B' comentó el origen en el documental 'Beyoncé: Life is a But Dream' (2013): "Mi hermana Tina no creía que tuviéramos suficientes niños en la familia para mantener el apellido. Así que le puso a Beyoncé nuestro apellido como nombre".

La reina del pop ha dejado a sus seguidores cautivados con un espectacular despliegue de música, baile y efectos especiales en el que no ha faltado la actuación de su hija Blue Ivy como parte de su equipo de bailarines.

Beyoncé llegaba a la ciudad condal en medio de un enorme despliegue de seguridad y rodeada de su numerosísimo equipo de confianza. Estas personas que acompañan a la artista en sus giras musicales se encargan de que todo esté a gusto de la norteamericana.

Tal y como ha descubierto Socialité, Beyoncé cuida cada detalle y algunas de sus exigencias han sorprendido a los organizadores del evento. Al parecer, Beyoncé exige que el mobiliario de su camerino sea completamente blanco y el papel higiénico (y aquí viene lo curioso) sea de color rojo.

La cantante necesita tener a su disposición botellas de agua alcalina a exactamente 21 grados de temperatura, además de cubitos de hielo tallados a mano que poder chupar después del concierto