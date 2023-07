Mía es la venganza es una serie de formato diario que Telecinco utilizó en sustitución de Sálvame, que fue cancelado tras estar catorce años en antena. Sin embargo, la cadena ha decidido cancelar también la serie dados los bajos datos de audiencia y su protagonista, la actriz Lydia Bosch, no se ha querido quedar callada: "Era una serie muy cara".

Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo.

El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas.

El equipo de presentadores de Sálvame está compuesto por un grupo diverso de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y personalidades de la televisión. Estos presentadores y colaboradores son conocidos por su enfoque en la actualidad del corazón y su habilidad para generar discusiones apasionadas.

A lo largo de los años, Sálvame ha sido objeto de controversia debido a su enfoque en la vida privada de las celebridades y a la forma en que se aborda el chisme y la actualidad del corazón. Muchos críticos argumentan que el programa es sensacionalista y explota la vida privada de las personas para aumentar su audiencia. Sin embargo, otros defensores argumentan que Sálvame ofrece una perspectiva única en la actualidad del corazón y es un reflejo de la cultura popular.

Críticas

A pesar de las críticas, Sálvame sigue siendo uno de los programas más exitosos de Telecinco. Cada día, millones de espectadores sintonizan para escuchar las últimas noticias y discutir los temas más candentes de la actualidad del corazón. Además, el programa ha dado lugar a muchos spin-off y programas relacionados, incluyendo el reality show "Gran Hermano VIP".

Sin embargo, el espacio fue cancelado y en su lugar se emitió la serie Mía es la venganza y el programa Así es la vida. Pero los datos de audiencia no acompañaron y la cadena canceló la serie. Ahora, su protagonista ha hablado al respecto asegurando que "era una serie muy cara, pero no vamos a entrar en esto. Quedan más de 80 capítulos que podréis ir viendo hasta octubre. Se ha hecho un final muy digno para que no os quedéis con la miel en la boca".