Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva, sigue en el foco mediático tras la boda del año. La suegra de Tamara Falcó, fiel a su discreción, ha dejado claro ante los micrófonos de Europa Press que no ha leído la reciente entrevista de su hijo en la revista '¡Hola!'. Ante las preguntas de los periodistas sobre el contenido de dicha entrevista, Carolina se ha mostrado reacia a comentar cualquier detalle al respecto.

En cuanto a la buena relación que Íñigo mantiene con Isabel Preysler, madre de Tamara Falcó, Carolina prefiere no hacer ningún comentario al respecto. Aunque se especulaba sobre posibles tensiones entre ambas familias, la suegra de Tamara ha optado por mantener el silencio y no ofrecer detalles sobre el estado de la relación.

De manera sofisticada, Carolina ha respondido con una sonrisa a las preguntas relacionadas con los supuestos sentimientos de molestia que pudiera haber experimentado por el cariño excesivo que Isabel Preysler habría mostrado hacia su ex marido. Con un toque de humor, la madre de Íñigo deja entrever que esos rumores no le afectan y prefiere no dar detalles al respecto.

En cuanto a la carta que Íñigo le habría escrito a Isabel durante la crisis causada por la infidelidad, Carolina decide mantenerse en silencio y no pronunciarse al respecto. Una vez más, su negativa a comentar nada sobre su hijo y su mujer, deja ver como prefiere mantener la privacidad de la situación y no entrar en detalles públicamente.

Tratamineto de fertilidad

‘El programa de Ana Rosa’ muestra todos los detalles de la exclusiva que la revista ‘¡Hola!’ ha publicado sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Antonio Rossi informa sobre todos los detalles del tratamiento al que se está sometiendo Tamara Falcó e íñigo Onieva para ser padres tras el matrimonio. La mujer confesó a la revista '¡Hola!' haber iniciado un proceso con vitaminas naturales para poder quedarse embarazada. Durante la tertulia en directo, Antonio Rossi toma la palabra para defender a Tamara Falcó y la presión social a la que está sometida: "Ella tiene 41 años y la gente ya está con la cuenta atrás para ella, siempre se focaliza en la mujer, hay un tufo machista aquí alucinante".

Tras esto, Rossi saca su teléfono móvil y lee todos los detalles que del tratamiento al que se está sometiendo: "Es un tratamiento novedoso vinculado a una fundación católica, lo que hacen es apoyar de una forma natural al matrimonio para que a base de vitaminas naturales, concentración y demás puedan desarrollar una mayor fertibilidad".

"Es una red de exertos de naprotecnología en España, nuestra visión es ayudar a los matrimonios con problemas para ser padres poniendo la salud en el primer lugar, se facilita un servicio integral a matrimonios con problemas de fertilidad", continúa explicando el colaborador mientras lee la web de la fundación católica.