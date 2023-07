Adara Molinero se convirtió en la finalista de la última edición de Supervivientes, ha tomado una drástica decisión tras su paso por el programa que ha trasladado en sus redes sociales: "Os leo siempre".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa. Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Adara se confiesa

Adara Molinero llevaba una gran carrera en 'Supervivientes 2023' y pudo incluso ser ganadora de la edición. Sin embargo, Bosco le adelantó por la izquierda y consiguió alzarse con el cheque de 200.000 euros. Ahora ambos disfrutan de su relación fuera del reality, y tras volver a la normalidad, Adara ha podido sentarse a pensar tranquilamente qué quiere y qué no en su futuro profesional a partir de ahora, y puede que la respuesta sorprenda a unos cuantos, especialmente a sus fans, que están deseando volver a verla en la televisión... y no parece que la cosa vaya por ese camino.

Adara, que ha cambiado de look, ha pasado ya por 'Gran Hermano', 'Gran Hermano VIP', 'El tiempo del descuento' o 'Secret Story', y su última andanza ha sido 'Supervivientes'. Siempre ha dicho que cualquier proyecto en televisión tiene que ilusionarle, y eso no ha cambiado, por eso va a ser complicado verla de nuevo en un reality, ni siquiera en 'Vaya vacaciones', que no le debe de llamar mucho la atención a juzgar por el último comentario que ha publicado en su cuenta de Twitter: "Sinceramente no sé si volverá a pasar… (sabéis que sólo hago cosas que me llamen mucho la atención) pero ojalá nos volvamos a ver a través de esa gran pantalla algún día. Me da mucha pena que todo haya acabado porque me escribís continuamente echándome de menos", ha dejado claro.