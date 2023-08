La pareja formada por Patricia Pardo y Christian Gálvez dio mucho que hablar en sus primeras semanas de relación, acaparando los medios de comunicación con su historia de amor. Por ello, decidieron mantener en secreto uno de los días más felices de su vida hasta hoy, cuando han querido compartirlo con el resto del mundo.

La pareja compartía en redes sociales una imagen que reconstruía cómo se veían las estrellas hace más de un año, cuando se daban el 'sí, quiero' en secreto, un secreto que han conseguido guardar lejos de la prensa. Esta maravillosa noticia no venía sola, puesto que era simplemente el contexto para dar la noticia más feliz de la pareja: esperan su primer hijo.

Con las palabras "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé" y una imagen de los dos abrazando la tripita de la periodista, demostraban lo mucho que están disfrutando de esta nueva etapa en la que están formando su propia familia.

También han querido compartir una fotografía de una rosa junto con una cita de Antoine de Saint-Exupéry y una imagen de sus manos luciendo los anillos de boda. Sin duda alguna, el matrimonio ya se siente cómodo compartiendo estas dos noticias con sus seguidores y celebrando más alto y con más ganas su amor.

Curiosa reflexión

Mucho se ha especulado sobe la opinión de Almudena Cid tras conocerse la futura paternidad de su exmarido, Christian Gálvez. Una relación de más de una década que acabó saltando por los aires el pasado año y que pilló a todos por sorpresa.

Ahora la exgimnasta ha reaparecido en Instagram donde ha compartido una sonada reflexión con sus seguidores.

"Esta cinta resume mis 21 años de vida en la rítmica", comienza diciendo en su publicación en Instagram, en la que muestra su cinta de gimnasia rítmica. "Un día me la destrozaron. Tuve la sensación de que todo mi esfuerzo, dedicación y el amor que había puesto en ella no se tuvo en cuenta, y que mi carrera deportiva importó bien poco".

"Si algo he aprendido a lo largo de este camino es que reconstruirse depende en gran medida de uno mismo", continúa. "Es cuestión de tiempo y de esfuerzo. Te buscas entre los escombros, recuperas los pedazos, ordenas tus experiencias y sacas toda la luz que haya en ella para seguir dibujando tu vida".

"He reconstruido mi cinta porque todo lo que representaba seguía en mí, no se fue con el destrozo. Y lo más importante, la diseñé yo, la dibujé yo y he vuelto a hacerlo. Volví a recuperar a la Almu que fui y la que soy", concluye.

Lo cierto es que utiliza este elemento de su deporte como metáfora sobre la vida, y es algo que está incluido en su último libro, Caminar sin punteras, tal y como ella misma indica en su post.