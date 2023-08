La última edición del Grand Prix de TVE vivió uno de sus momentos más virales durante una prueba en la que participaba la vaquilla del programa, cuyo objetivo era ponérselo difícil a uno de los equipos. Pues ha pasado algo insólito, y es que la vaquilla ha reaccionado a este momentazo: "Me gané el bolazo".

El pasado 20 de abril se hacía oficial la vuelta del Grand Prix, siendo anunciada en Twitter por la cuenta oficial del programa. Esta nueva entrega contará con siete programas más la gran final, sin la presencia de una vaquilla.

La primera emisión del famoso concurso español tuvo lugar un 17 de julio de 1995, edición en la que llevaba por nombre "Cuando calienta el Sol". En 1996, el programa pasa a llamarse "El Grand Prix del Verano", nombre con el que continuó hasta su última emisión en TVE, en 2005.

Otra de las partes fundamentales del programa era la vaquilla, cuya presencia en las pruebas está ahora prohibida por la nueva Ley de protección animal. ¿La solución? Disfrazar de vaquilla a un miembro del equipo del programa, que se encargará de hacer las pruebas un poco más complicadas a los concursantes.

Tres presentadores son los encargados de conducir el programa, compartiendo "protagonismo" con la vaquilla. Ramón García fue el presentador durante la "época dorada" del programa, las once ediciones emitidas en La 1. Su vuelta ha sido muy aplaudida por los nostálgicos del programa.

La mecánica del programa no sufre grandes modificaciones más allá de las ya mencionadas. Dos pueblos españoles -amarillo y azul- se enfrentarán en cada programa para conseguir la máxima puntuación. En la Gran Final (séptimo programa), los dos equipos con más puntos competirán para proclamarse ganador del nuevo Grand Prix. Como novedad, y por primera vez en toda la historia del concurso, habrá fase de semifinales en el quinto y sexto programa. Dentro de los equipos, sigue existiendo los títulos de alcalde y padrino/madrina.

Y en una de sus emisiones, los equipos amarillo y azul competían en una prueba en la que el objetivo era encestar unas grandes pelotas tras atravesar una cinta transportadora que iba en dirección contraria. El equipo azul utilizó su comodín, que supone que la vaquilla de programa interfiera en el equipo contrario durante la prueba. Y así hizo la vaquilla, que sacó de la cinta transportadora a uno de los miembros del equipo amarillo, dejándolo sin posibilidades de encestar.

Lo que no se esperaba la vaquilla es que el eliminado la tomase con ella, tirándole la pelota que tenía que encestar. Este momento fue compartido en las redes por muchos usuarios. Pocos se esperaban que la vaquilla reaccionase a ese momento a través de las redes sociales. "Soy el que va dentro de la vaquilla... y si hubiese estado en el lugar del concursante, hubiese hecho lo mismo. Me gané el bolazo, y me reí mucho, aunque no se note", contestaba Miguel del Pozo la persona que está dentro de la vaquilla.

Y de esta manera, también se ha desvelado uno de los grandes secretos del programa.