Después de ponernos los dientes largos con un viaje a la Riviera Maya de escándalo con influencers del panorama nacional, Alba Carrillo regresaba a Madrid este sábado con una sonrisa en su rostro. Sin esperarse para nada la presencia de la prensa en el aeropuerto, Europa Press ha podido hablar con ella y le hemos preguntado por los rumores de ruptura que hubo entre su ex, Santi Burgoa y Vanesa Romero.

Carrillo se mostraba de lo más irónica asegurándonos que no sabe quiénes son Vanesa y Santi, reflejando su indiferencia ante lo que les pueda ocurrir: "yo que sé quiénes son esos, me da realmente igual, vengo de Riviera Maya, como tu comprenderás esa gente que me has dicho no sé ni quién es".

La que fuera colaboradora de televisión nos ha confesado que no les puede dar ningún consejo: "uy yo no estoy para dar consejos", eso sí, si la pareja decidiese casarse e invitarla al enlace, no dudaría en asistir: "hombre si me invitan yo no digo que no a un buen festejo".

Por último, la modelo ha jugado a la ambigüedad y nos ha dejado caer que tiene de nuevo un amor: "no el amor no está allí, está aquí", pero despista dejando caer que podría haber retomado una relación del pasado: "o antiguo, quién sabe".

Tras el escándalo que protagonizó con Jorge Pérez a finales del año pasado, nada hemos vuelto a saber sobre la vida de Alba. Aunque se le ha relacionado con algún rostro conocido de 'La isla de las tentaciones', parece que sigue disfrutando de su soltería y en sus planes no estaría volver a enamorarse. O sí.

Alba Carrillo abandona Madrid

La modelo sigue muy activa en sus redes sociales, dónde está subiendo publicaciones sobre su verano. Las últimas imágenes que ha subido a sus redes han sorprendido a sus seguidores ya que en ellas aparece en topless rodeada de naturaleza.

La excolaboradora escribía de título: "Mi paraíso". Puede que algunos le suene el lugar de las fotos y es que el año pasado también subió una foto allí sin la parte de arriba del bikini. En este sitio, un río que pertenece al municipio de Ávila, la modelo intenta combatir la ola de calor de los últimos días.

En todas las imágenes en las que aparece ella, sale sin la parte de arriba del bikini y esto ha provocado la reacción de sus seguidores, acumulando miles de 'me gusta' a las pocas horas y decenas de comentarios.