Marta Riesco todo (o casi todo) lo cuenta. Y es por eso que ha querido hacerse eco público a través de sus activas redes sociales de una bonita e inesperada reconciliación que le ha puesto "la piel de gallina". Algo que ha ocurrido después de los terremotos sufridos por sus rupturas con Antonio David Flores y con Telecinco, la que fue su casa como reportera y de la que salió con evidentes tensiones.

El caso es que a Marta Riesco se le ve últimamente más animada gracias a su trabajo en Instagram, donde se mantiene especialmente activa y prácticamente a lo largo de todas las horas del día. Allí cuenta sus flechazos, sus andanzas, sus comidas, sus aventuras con amigas... Y ahora ha querido contar una emotiva reconciliación.

De la "pasión turca" a la "decepción turca", por Marta Riesco

Lo cierto es que la periodista y comunicadora está manteniendo a sus seguidores en vilo con ese flechazo que tuvo en una discoteca marbellí con quien ha denominado su "pasión turca". Un turista otomano de ojos azules por el que se sintió prendado en cuanto cruzaron sus miradas.

Marta Riesco le echó bemoles al asunto e intentó una aproximación. Algo de interés parecía haber, pero entre una y otra cosa la historia no ha terminado de cuajar, y eso que se volvieron a ver por una segunda vez en otro famoso local de ocio nocturno de Marbella. Pero el final de la historia se está alargando y Marta Riesco aún no ha dado carpetazo a su flechazo con la "pasión turca".

Esperada reacción

Sobre Antonio David y sus recientes declaraciones asegurando que no quiere saber nada de mujeres, la reportera cree que lo ha dicho porque "es complicado que encuentre una que le haya querido como yo y que haya apostado tanto por amor. Todo lo que venga detrás de mí con él, seguramente le parezca una miseria. Para eso, es mejor estar solo".

Aunque su relación no terminó de la mejor manera posible, Marta confiesa que no se arrepiente de haberlo dado todo por él: "He tomado pésimas decisiones, pero no me arrepiento porque todo es un aprendizaje y al final, la persona que soy ahora es también por todo lo que he perdido por el camino y yo, al contrario que él, no me arrepiento de nada".

Echando la vista atrás, la periodista -que deja entrever que tiene ofertas para regresar a televisión- afirma que no se ha sentido utilizada por Antonio David y prefiere quedarse con los momentos bonitos que vivió a su lado: "Él no se ha comportado como un hombre, no sacó la cara por mí en el peor momento de mi vida, pero es la persona que más he amado en mi vida y creo que nunca me enamoraré de esa manera a pesar de todo lo que me ha ocurrido, por desgracia. Pero lo intentaré".

La cara de Marta cambia cuando le preguntamos por Rocío Flores, de la que no tiene nada positivo que decir porque, como reconoce, cree que ha sido un gran obstáculo en su relación. "Que le vaya todo bien, me hizo muchísimo daño, pero lo mismo que yo le importo a ella, me importa ella a mí: nada. Como diría Luz Casal 'y no me importas nada'" sentencia.

Hace unos días, la influencer revelaba en redes sociales su 'coqueteo' con un atractivo turco en Marbella. ¿Ha vuelto a saber algo de él? Como confiesa con una sonrisa, "no me ha vuelto a llamar, creo que se ha acojonado. Cuando me conoció, dijo 'una chica rubia de aquí de Marbella' y creo que en un principio me dijo que compartiera su perfil, su imagen y todo esto, pero yo creo que le ha dado un poco de susto, aunque sigue diciéndome que me vaya con él a Estambul".

"Tengo ganas de enamorarme. Me apetece. Nadie se merece que yo ya no me enamore por su culpa" concluye.