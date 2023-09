'Cuentos Chinos' sigue intentando encontrar su sitio en Telecinco. En el programa de ayer, Jorge Javier Vázquez recibió en su plató a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que analizó la situación política actual. Además, también se pronunció sobre la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo.

"Todas las épocas tienen sus luces y sus sombras. Tenemos mucha suerte de vivir en un país en democracia, porque es aquello que permite que todos tengamos la oportunidad de ser iguales. Pero no la hemos cuidado, hemos dejado que se oxide y que se nos quede viejuna. Eso es lo malo, tenemos que cuidar y mejorar la democracia", comentó Carmena.

Después de emitir las imágenes de los aplausos que recibió Feijóo por parte de los populares tras perder la votación, Jorge Javier le lanzó una pregunta a su invitada: "¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que perdemos?". "Yo creo que no nos cuesta tanto. Yo gané unas elecciones y perdí otras. Cuando las perdí dije: 'Pues me voy a casa'. Y empecé a ver las ventajas de irme a casa", aseguró.

No obstante, Carmena reconoció que no se esperaba ese resultado: "Creía que no iba a perder, la verdad. Me parecía que lo había hecho bien". En ese momento, el presentador no dudó en intervenir para bromear con los datos de audiencia de 'Cuentos Chinos', cuya audiencia es tres veces inferior a la de 'El Hormiguero': "Te ha pasado igual que a mí, que pensaba que no iba a perder".

"A veces sucede y no pasa nada", subrayó el rostro de Telecinco antes de que Carmena finalizara su reflexión: "Pensé: 'Pues hago otra cosa y ya está'. Era una faceta de mi vida que había acabado, en mi vida siempre ha habido facetas y durante un tiempo fui alcaldesa. La votación la ganamos pero la perdimos porque eran más de derechas, pues ya está. Les das la enhorabuena y te vas".