Chenoa es una de las cantantes y presentadoras más queridas de nuestro país. La que fuera finalista de la primra edición de Operación Triunfo, allá por los 2000 en TVE, ha sabido reconvertir su carrea a colaboraciones en programas de televisión de diferente índole, pero sin dejar de lado su carrera musical.

Vuelve OT

Operación Triunfo vuelve por todo lo alto y lo hace de una manera muy especial. El popular talent show arranca motores y presenta sus primera novedades de cara a su estreno en Amazon Prime Video, que tendrá lugar a finales de 2023. La plataforma anunció este sábado que Chenoa será la presentadora de 'OT 2023', en sustitución de Roberto Leal.

En la nueva edición, habrá una academia más grande, con mucha luz natural y mucho verde dentro, que estará de nuevo situada en el Parc audiovisual de Catalunya en Terrassa (Barcelona). El programa tendrá galas de 90 minutos, que se verán en exclusiva en Prime Video, con un nuevo plató y nuevo jurado y después una 'Post Gala'. Además, un magacín diario. El canal 24 horas se podrá seguir en YouTube de manera gratuita y la plataforma Twitch, perteneciente al universo Amazon, también tendrá protagonismo".

"Estoy en casa, aunque todavía lo estoy gestionando. Empecé de manera muy directa, donde se me ha visto sin filtros, para bien y para mal. Voy a empatizar muchísimo con el concursante", aseguraba Chenoa.

"Agradezco el testigo que me pasó Roberto Leal en redes sociales. Voy a hacer caso a mis jefes y a tirar de mi naturalidad. No llevo bótox ni ácido hialurónico, se me levanta la ceja hasta Cuenca", cuenta la presentadora.

De Amazon a TVE

Amazon Prime es la plataforma en streaming que ha logrado adaptar la emisión de series, películas y documentales con la producción de realitys nacionales de producción propia. Es el caso de Celebrity Bake Off, el concurso en el que un grupo de famosos compiten por convertirse en el mejor repostero. Tras una primera edición en Amazon Prime Video, que obtuvo buenos resultados y una muy positiva repercusión, TVE ha anundiado la adquisición de los derechos de 'Celebrity Bake Off', según ha conocido en exclusiva YOTELE.

Esperanza Aguirre y la youtuber Esty Quesada (Soy una pringada) fueron las grandes protagonistas de un casting que también contó con James Rhodes, Yolanda Ramos, Chenoa, Soraya, Paula Gonu, Joan Capdevila, Andrés Velencoso y Pablo Rivero, que se convirtió en el gran vencedor.

Aunque la plataforma llegó a encargar la preproducción de una nueva temporada, finalmente la desestimó y liberó el formato. Y ahora, algo más de dos años después, TVE la llevará a cabo por todo lo alto para complementar a las distintas ediciones de 'Masterchef' en su cartera de espacios de talento gastronómico.