El documental de David Bisbal acaba de ver la luz en Movistar +. 'Bisbal' hace un recorrido por la carrera en la música del cantante, mostrando alguna imagen inédita y confesiones del artista que no habían salido antes a la luz. David Bisbal ha querido celebrar sus veinte años de trayectoria musical con este proyecto donde se muestra algo más personal, pero que no deja de estar cortado según qué patrones.

Por ejemplo, si bien el documental enseña momentos crudos como las imágenes con su padre enfermo de alzheimer, el artista dejó claro que alguien no iba a aparecer, a pesar de haber formado parte de su vida. Cuando Bisbal entró en la Academia de Operación Triunfo, quizás lo que no se hubiera imaginado era crear una de las primeras historias de amor construidas en la televisión.

Aquel flechazo con Chenoa le salió bien -en un principio- pero no le ha dejado de perseguir desde que ambos salieron del programa. Pese a ser parte de la historia de la televisión, no hay ni huella del romance y de la posterior consecuencia mediática. Sin embargo, el programa de Telecinco 'Fiesta' ha desvelado que esto en un principio no era así.

Un supuesto enfado monumental

Al parecer, en un primer momento se contó con incluir desde el inicio al fin de la historia por la manera en la que puso al cantante en el centro de la opinión pública. Sin embargo, después de ver este primer planteamiento, Bisbal se lo tomó muy mal. "Cuando Bisbal lo vio, se coge un cabreo monumental, se cabera con la productora y dice que, como Chenoa salga, o algo de ella salga en su documental, no lo hace", contó el programa.

Fiesta ha revelado que los encargados del documental incluyeron incluso las famosas imágenes de Chenoa en chándal cuando salió a dar explicaciones sobre la ruptura -de la cual se enteró por medio de la prensa- y su famosa frase de "soy humana".

Sin embargo, el mismo programa matizó que sí que salían imágenes de recurso de ellos dos juntos, pero no unas declaraciones explícitas de David Bisbal en el presente. Además, alegaron a la falta de tiempo en la cinta para no meter más información al respecto.

Bisbal, sobre la enfermedad de su padre

Uno de los temas más sensibles que se incluyen en el documental es sin duda la salud de su padre. Apuntó el cantante que en esta situación él no es el que se lleva la peor parte: "Mi madre es la que más sufre".

A pesar de ser un tema que se escapa de su faceta como cantante, los periodistas han querido profundizar un poco más en este asunto. "Bueno, mi madre es la que más sufre, evidentemente, porque es la que diariamente está con papá", explicó, para señalar que "poco a poco nos vamos acostumbrando más y más, que esto es así, y hay que sobrellevarlo".

El cantante quiso ensalzar el trabajo de su madre: "La que más ha tragado y la que más ha recibido ha sido Mari, por lo tanto, evidentemente, eso no debe ser fácil para ella. Pero siempre he considerado que es una todoterreno en ese sentido".