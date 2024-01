La relación entre Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio dista mucho de haber sido una balsa de aceite. Más bien al contrario, se hizo famosa por su carácter tormentoso y los reproches entre las partes. Y ahora Vallejo-Nágera se han sincerado aún más al narrar el "infierno" que, según su relato, sufrió junto a la gran estrella mexicana de la canción.

El famoso miembro de la conocida y prestigiosa familia española, hijo de ingeniero y sobrino del popular psiquiatra y Premio Planeta Juan Antonio Vallejo-Nágera, se abrió en canal en el programa "De viernes" de Telecinco, donde no se mordió la lengua para hablar de la relación que mantuvo con Paulina Rubio, con la que llegó a casarse. Incluso narró lo sucedido en la noche de bodas.

La premonición y el "infierno" de Colate con Paulina Rubio

Quiso Colate dejar claro que aquello que fue divertido en sus comienzos no tardó en convertirse en un martirio, y que incluso hizo caso omiso de una frase premonitoria de su progenitor. "Esta mujer te va a arruinar la vida", cuenta el famoso que le advirtió su padre antes de fallecer. Paulina Rubio, al parecer, se mostraba "muy controladora", según el entrevistado por "¡De Viernes!".

Colate Vallejo-Nágera narró lo sucedido desde que se conocieron hasta el matrimonio y el posterior divorcio. Pero lo cierto es que pronto se empezó a torcer la cosa, según contó en su entrevista en el programa de Telecinco.

Fue en mayo de 2007 cuando Colate y Paulina contrajeron matrimonio. Y ya en la primera noche de bodas comenzaron los tormentos. "La primera noche no fue tan buena como hubiera querido. Me desperté en el sofá, fue una especie de señal. Después de la boda, todo cambió. Esa primera vez que me fui (a trabajar a España), fue un infierno. Tuve que elegir entre mi familia y mi trabajo y fue de las peores decisiones que tome en mi vida. Me alejé de mi trabajo, de mi familia y mis amigos", resumió Colate.

Colate, que no duda en tachar a Paulina Rubio de "insegura", "controladora" o incluso "diva caprichosa", confesó que el embarazo de la cantante llegó justo en el momento en el que iban a cortar su relación. "Hice todo lo posible por arreglarlo", aseguró, y se refirió a un episodio en el que no entró en mucho detalle: "Pasó algo que no tenía que haber pasado y hasta hoy".

Finalmente llegó la inevitable separación y divorcio, con un hijo menor ya en común y, según denunció Colate, una "campaña de destrucción de mi imagen". Colate entró en la entrevista incluso en el detalle de que gastó medio millón de dólares en abogados y confesó que está "sobreviviendo como puedo". Es más, habló de amenazas de muerte los primeros años. "Siempre he tenido dificultades para ver a mi hijo", lamentó.