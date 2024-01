Jesulín de Ubrique está de celebración. Este 9 de enero el torero cumple 50 años y, a pesar de que su entorno desliza que se tratará de un cumpleaños íntimo y soplará las velas rodeado tan solo de su familia a pesar de tratarse de una cifra redonda, María José Campanario no ha dejado pasar la ocasión de felicitarle públicamente en Instagram con el mensaje más bonito y romántico que hemos visto en mucho tiempo. Con un carrusel de imágenes en las que vemos al de Ubrique de lo más sonriente durante una comida, dando un discurso durante una entrega de premios, mirando su móvil atentamente o ensimismado en lo que parece el Teatro Romano de Mérida, la odontóloga le ha dedicado unas preciosas palabras que reflejan el gran momento que atraviesa la pareja después de 21 años de matrimonio y 3 hijos en común, y lo enamoradísima que está la de Castellón de su marido.

Emotiva felicitación

Este martes, 9 de enero, Jesulín de Ubrique cumple 50 años y, por ello, tanto su hija Julia como María José Campanario han decidido mostrarle su cariño a través de las redes sociales.

Así, ambas han compartido una publicación con un texto en el que le expresan su devoción y cariño: "Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme 'es que necesito saber que estás ahí'", ha apuntado Campanario.

Sin embargo, esta confesión no ha gustado a Laura Fa, que no ha dudado en expresar su disgusto en el sofá de Espejo Público: "A mí este mensaje, con esta intensidad... A mí me cuelga eso mi marido en Instagram y lo llamo para ver si se encuentra bien después de tantos años".

"Creo que escribir eso públicamente es querer demostrar algo que es totalmente real después de tantos años. Es postureo barato. No soy hater, pero no será la primera relación que cuando están pasando lo peor de lo peor escriben en redes que todo es fantástico", ha agregado la periodista que, sin embargo, ha apuntado que "no hay ni el mínimo rumor de separación".