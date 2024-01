La nueva edición de La Isla de las Tentaciones ha irrumpido en la televisión con un elenco de parejas y pretendientes que están dando mucho que hablar. En esta séptima temporada las polémicas no han tardado en aparecer.

En los primeros capítulos dos capítulos, una de las parejas decidió abandonar el programa y también se ha visto en cámara enfados y tensiones, algo que el público más fiel del programa echaba de menos.

Como ya es costumbre desde la primera edición, las redes sociales no han tardado en llenarse de mensajes acerca de las nuevas parejas, los tentadores y las diferentes historias que pueden surgir en ambas casas. Los memes y las risas tampoco se han quedado al margen, e incluso hay quien ha comparado a uno de los participantes con un futbolista del Real Madrid.

En esta ocasión, desde la plataforma X se ha vinculado a la cantante granadina, Lola Índigo, con uno de los pretendientes. Entre varios usuarios que comentaban el programa, se dieron cuenta de que, en la tradicional presentación que hace cada uno de los tentadores, había un mensaje subliminal.

El pretendiente en cuestión era Sergio, un joven granadino y agricultor que en sus primeras palabras quiso dejar claro sus intenciones de una forma muy peculiar: "Soy agricultor, un hombre de los que ya no quedan. Esta carita de buenazo no me define. Aquí vengo a encontrar el amor y una de ustedes se viene conmigo en el tractor".

La respuesta de Lola Índigo: "El Chechu, es de Huétor"

Lo que en un principio empezó como un comentario gracioso en las redes sociales, acabó siendo verdad. En uno de los últimos temas de Lola Índigo, Yo tengo un novio, que canta junto a La Zowi, la granadina señala un posible romance con un agricultor: "El del viernes, agricultor, lo hacemos en el tractor", dice la estrofa.

No es casualidad que tanto la canción de Lola Índigo como la presentación de Sergio, el pretendiente de La Isla de las Tentaciones, dejen entrever cosas similares, y es que ambos son del mismo pueblo de Granada, Huétor, e incluso se conocen. La propia cantante contestó en redes sociales su vinculación: "Es el Chechu", comentó en tono de risa.

jajajjajja el chechu si es — *•.༺۞༻GRX༺۞༻.•* (@lolaindigomusic) 11 de enero de 2024

Otros usuarios también sacaron a la luz la amistad entre ambos granadinos mostrando que, incluso, tienen algunas fotos juntos de fiesta.

A los seguidores de La Isla de las Tentaciones no se les escapa nada, y al igual que se descubrió que una de las concursantes era prima de Iker Casillas, mítico portero del Real Madrid, en este caso han revelado que Sergio y Lola Índigo se conocían al ser los dos del mismo pueblo.

Lo que en un principio parecía una presentación más de un pretendiente, con un toque de humor característico del programa, acabó siendo un mensaje oculto relacionado con uno de los temas más famosos del momento protagonizado por Lola Índigo.