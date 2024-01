Manuel no pasa desapercibido cuando se pasea con sus calzoncillos de berenjenas por la casa de Guadalix, algo que dejaba un momentazo con sus compañeras Mayka y Ana María Aldón y que terminaba con esta última hablando de su vida más íntima con su actual pareja.

Mayka advertía a Ana María de algo mientras hablaban en la cocina señalando a los calzoncillos de Manuel: "Mira, ahí. Yo no quiero mirar, pero es que se está tocando todo el rato". "Estoy pelando la berenjena, Ana María", bromeada el concursante. "Por favor, que soy una señora mayor ¿qué te pasa? La vista se va ahí donde va la mano. Antes te miraba a los muslos, pero ahora te pones en calzoncillos...".

Los tres bromeaban con esto y terminaban hablando de su vida sexual. "Estoy mejor que nunca en mi vida, ahora mismo siento humedad. Fuegos artificiales. A la semana lo hago todo lo que puedo, soy mucha mujer. Eladio está contento y feliz", revelaba Ana María ante las preguntas de Manuel.

Y es que las bromas entre Manuel y Ana María no terminaban aquí. Cuando ella confesaba a su compañero que no podía dormir, protagonizaban otro momentazo entre muchas risas en la habitación. "Chiquillo, tú puedes ser mi hijo por el amor de dios, me van a llamar asalta cunas", decía ella a Manuel ante las bromas entre ellos y es que se nota el buen rollo que hay entre ambos en la casa de Guadalix.

Nominaciones

Marc Florensa y Ana María Aldón entraban con miedo en la sala pensando que les iban a dar un susto. Y realmente se lo llevaron cuando descubrieron que tenían que elegir entre ellos quién sería nominado y quién estaría salvado. Los participantes se enfocaron en que ninguno de los dos quería salir nominado y Marta Flich tuvo que ponerles una cuenta atrás para que se decidiesen. Finalmente era Marc el que daba un paso hacia el cartel de 'Nominado' y Ana María aceptaba de buen grado.