Preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja: el susto que ha hecho que la cantante acabe en urgencias

Isabel Pantoja ha acabado en urgencias. La tonadillera daba la sorpresa al conocerse que el pasado sábado había tenido que acudir al hospital por un problema de salud cuya naturaleza aún se desconoce. Tras las comentadas imágenes en las que la tonadillera aparecía del brazo de una íntima amiga, Mariló de la Rubia, ahora la madre de Isa Pantoja ha vuelto a ser noticia, esta vez por un problema de salud. Por el momento, no hay constancia de que sus hijos acudieran al centro hospitalario para ver a la cantante, muestra de que la relación familiar sigue siendo inexistente.

La cantante acaba en urgencias

Este fin de semana, Isabel Pantoja ha sufrido un susto que ha terminado con la tonadillera acudiendo a un servicio médico de urgencias en Córdoba. Aunque afortunadamente está bien y todo terminó en un susto, la tonadillera permaneció dentro del hospital más de dos horas.

Este lunes, en 'Vamos a ver', Antonio Rossi ha dado más datos sobre el problema de salud que tuvo la cantante este fin de semana: "El viernes por la noche Isabel empezó a encontrarse mal y el sábado por la mañana acudieron de urgencias a un centro hospitalario diferente", ha comenzado a contar.

Rossi ha explicado que tuvieron mucha precaución para no alertar a la prensa que estaba haciendo guardia a la puerta del hospital: "Aunque fue vista por gente al ser urgencias, los compañeros de prensa no se dieron cuenta de que salieron y volvieron a entrar", ha detallado.

Tras pasar algo más de dos horas en el hospital, Isabel Pantoja pudo volver a Cantora esa misma tarde: "Vieron conveniente acudir a urgencias para que su regreso a Cantora fuese lo más tranquilo posible porque su objetivo en este momento es no volver a Córdoba hasta después del concierto de Sevilla", ha explicado Rossi.

En cuanto a la preocupación por el estado de salud de Isabel debido a sus visitas a varias clínicas, Alberto nos comentaba que "en la voz nada, tiene que prepararse, viene una gira muy fuerte, vamos a estar en 17 ciudades y tienen que cuidarse, estar en forma y estar bien. Como los coches tiene que pasar por el taller para estar perfecta, todos los hacemos, yo también, para estar al nivel y cumplir con toda la agenda. Tiene que estar perfecta".

Además, insistía en que no hay nada de qué preocuparse: "No hay nada preocupante porque si no, no tendría su gira programada que llevan tiempo diciendo que está muy mal y en sus conciertos la vemos pletórica y entregándolo todo".

Sobre todas las especulaciones que ha habido sobre él y su fiabilidad, Alberto sentencia, el maquillador deja claro que "no, no me duele porque no es real, si hubiese sido real hubiesen sacado fotos, vídeos y de todo, no han podido sacar nada en 20 años, he trabajado con todas, no he contado nunca nada de nadie, mi trabajo es maquillar, también me dedico a televisión delante y detrás de cámaras, yo atiendo cordialmente a todo el mundo y contesto hasta donde puedo leer".