Preocupación por la última hora sobre el estado de salud de Carmen Borrego en Supervivientes: "Apartada"

Supervivientes sigue avanzando en su nueva edición, que, como no podía ser de otra forma, ya ha vivido momentos de todo tipo, desde alegres y graciosos hasta delicados o de tensión. Y entre sus protagonistas, Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos no se acaba de aclimatar a su estancia en la isla ni a la convivencia con sus compañeros. Ha terminado estallando, algo no tan infrecuente entre los concursantes al someterse a condiciones tan duras de alimentación, supervivencia y escasa comodidad.

Sin embargo, el estallido de Carmen Borrego ha sido tal que el programa de Telecinco ha decidido tomar cartas en el asunto e intervenir. Preocupa el estado de salud de Carmen Borrego. Y por eso el reality del canal de Mediaset ha tomado una decisión, no bien recibida por todo el mundo.

Lo cierto es que Carmen Borrego ya había expresado su desesperación e incluso ganas de no continuar en el programa. También se ha mostrado especialmente apática y poco participativa en las pruebas con sus compañeros. Una actitud que no ha pasado nada desapercibida e incluso ha levantado airadas críticas entre la audiencia.

"Sacadme de aquí, me estoy muriendo. ¡Me estoy muriendo, por favor, os lo juro! Es que no estoy bien... No lo entendéis. ¡Sacadme de aquí, por favor!", llegó a gritar en una ocasión durante el reality. Sandra Barneda, presentadora de Supervivientes, leyó finalmente este domingo un comunicado del equipo médico justificando la decisión adoptada por el reality.

Una decisión adoptada pese a que Carmen Borrego, una vez se tranquilizó, expresó que no "tiraba la toalla" y que no quería renunciar ya definitivamente al programa, aunque sí reconocía sus serias dificultades de adaptación a la isla de Supervivientes y las relacionaba "con una mochila" que arrastraba, vinculándola de alguna manera a la pérdida de su madre, María Teresa Campos, fallecida hace meses.

El comunicado médico de Supervivientes, contando la última hora sobre el estado de salud de Carmen Borrego, fue el siguiente: "La concursante Carmen Borrego presenta un cuadro de ansiedad causado por su inadaptación a las condiciones del programa. Si bien físicamente se encuentra bien, no consigue superar la ansiedad que le genera su estancia en la playa. Por ello, tiene que ser apartada del grupo y ser atendida por la psicóloga y el equipo médico en espera de ver su evolución y estudiar la viabilidad de su continuidad en el concurso".

De este modo, la continuidad de Carmen Borrego en Supervivientes queda en entredicho, aunque sin decisión definitiva. Según aclaró el programa, mientras es evaluada "vivirá en las mismas condiciones que sus compañeros". La hermana de Terelu Campos se mostró aliviada y satisfecha con la medida, toda vez que aún guarda esperanzas de seguir en el reality de Telecinco.

Cruce de acusaciones y nuevo nombre para Carmen Borrego

Carmen Borrego ha vivido ya algunos enfrentamientos con otros concursantes de Supervivientes. Aunque parecía que comenzaban a limar asperezas, Carmen Borrego y Arantxa del Sol volvieron a protagonizar un duro enfrentamiento durante la gala del jueves de Supervivientes, en la que también se vivieron otros momentos de alta tensión después de la expulsión de Rocío Madrid.

A la hija de María Teresa Campos no le ha sentado bien que la mujer de Finito de Córdoba se posicionase al lado de Ángel Cristo Jr., a quien, a tan solo 15 días desde que arrancó su aventura, ha llegado a calificar como "psicópata" y se ha convertido en su mayor rival dentro del concurso.

"Todo el rato Carmen quiere que me posicione, cosa que Ángel nunca me ha pedido. Tiene muy mala boca y mucho veneno dentro. Y conmigo ya no, se acabó", le aseguró a Kike Calleja, compañero en la playa vecina, al tiempo que sacó a relucir su nuevo apodo para la excolaboradora de Sálvame. "Ya he visto cosas la otra noche que nadie me defendió y todo el mundo se acerca al sol que más calienta. Nadie puede decir nada de la Madre Superiora", señaló.