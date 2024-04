Laura Matamoros le roba el novio a Marta Riesco: "Mi tipo"

Marta Riesco es una caja de sorpresas. Y ha conseguido dejarnos sin palabras una vez más al revelar, a través de sus redes sociales, su desconocida 'relación' con Javier Ungría. Como ha contado, todo comenzó cuandoe, su época de reportera de Mediaset, se puso en contacto con él por Instagram para preguntarle por unas imágenes en compañía de una chica con la que presuntamente habría sido desleal a Elena Tablada.

El empresario le contestó amablemente y a raíz de ahí comenzaron a hablar. "Me dio su teléfono, me dijo que tenía un restaurante y me invitó a ir... Yo por aquel entonces estaba con mi ex (Antonio David Flores) pero he de reconocer que Javier me parecía un tío muy interesante" ha confesado. Una relación por mensaje que continuó y que terminó cuando, tras proponerle Marta tomar algo, Javier subió a redes sociales una fotografía con Agustín Etienne, representante y novio de Olga Moreno. "Me dijo no estoy en un buen momento para quedar con nadie, y semanas después, pum, su fichaje por 'Supervivientes'" ha recordado, asegurando que a pesar de este 'desplante' que le hizo es su concursante "favorito" y tiene "un vino pendiente" con él.

"Entró a 'Supervivientes', no me lo dijo, también te tengo que decir. Habíamos quedado, teníamos una cita y me dijo 'no puede ser en este momento', no entendí por qué y luego le vi saltando del helicóptero" ha añadido, asegurando que aunque "no sé si una cita, por lo menos un vino, una quedada" sí tienen pendiente cuando Javier salga del reality.

El mensaje de Laura Matamoros

Jorge Javier Vázquez conecta en directo con Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Kike Calleja para saber cómo están y la conexión acaba convirtiéndose en una especie de consultorio amoroso. Aunque Jorge Javier le pregunta a Laura si le gusta Kiko, para sorpresa del presentador y de toda la audiencia de ‘Supervivientes’, Matamoros confiesa que se ha fijado en otro concursante. Tras la brutal bronca entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros de hace una semana es normal que Jorge Javier Vázquez pregunte a Kike Calleja por cómo está el ambiente entre ambos supervivientes. El periodista asegura que desde que ha llegado a Playa Limbo están fenomenal: “Les tengo super entretenidos, les he contado un montón de cotilleos y están encantados”. “Estamos genial”, confiesan ambos a Jorge Javier Vázquez, quien va más allá y también comparte su opinión con los supervivientes: “Ya no tenemos por qué tener secretos. Yo soy muy observador y yo creo que a Laura le gusta Kiko”, pronuncia cantando desde plató.

La canción de Jorge Javier provoca las risas de ambos, pero niegan tener sentimientos hacia el otro. “No confundamos términos. Le quiero mucho, pero no es mi tipo”, asegura Laura, dando un abrazo a Kiko, quién aprovecha también para mandar un mensaje a Sofía Suescun: “Yo estoy muy bien como estoy con mi Sofía, te amo Sofía”. “Kiko es el tipo de todo el mundo”, reprocha Jorge Javier entre risas a Laura Matamoros, a la vez que repregunta a la concursante por cuál es su tipo de hombre. “Depende de cómo me pille el tiempo… Javier Ungría podría ser mi tipo”, acaba confesando la hija de Kiko Matamoros.

Jorge Javier bromeaba con ella y su confesión sobre quien es su tipo en la isla, entre algún que otro cante: “O sea que te gusta Javier Ungría, bulería, bulería”.