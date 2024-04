Lo nunca visto en Supervivientes: Jorge Javier habla del embarazo de una concursante y explica su futuro en el programa: "Tenéis que seguir"

Claudia Martínez, ante las dudas que surgían sobre la posibilidad de estar embarazada ante sus mareos y asco a la comida en Honduras, accedía a hacerse un test de embarazo, del que hoy ha conocido el resultado en directo en 'Supervivientes'.

Jorge Javier Vázquez llamaba a Claudia, antes de las nominaciones, para poder hablar con ella en privado. “Estoy nerviosa porque me he hecho un test para ver si hay un bebé”, le confesaba ella al presentador y este confirmaba que era el momento de conocer el resultado.

“Te has puesto en manos del equipo médico de ‘Supervivientes’ y ellos te han realizado una analítica para determinar si estas embarazada o no, ¿te gustaría?, le decía Jorge Javier a la superviviente y ella respondía con mucha seguridad: “Me encantaría, si pudiera elegir me gustaría que fuera niña, nos gusta Valentina. Igual no es el mejor momento, pero me gustaría”.

“¿Quiere conocer el resultado con o sin Mario?", quería saber también Jorge Javier y este no se lo pensaba: “Hombre, con él, por favor”. Ante esta afirmación el presentador confirmaba que iban a llamar a Mario para decirles el resultado de esto a los dos juntos y tras esto, le explicaba al concursante: “Mario, que tenemos el resultado del test de embarazo, nos ha dicho Claudia que le encantaría tener una niña”. “A mí si es, también me encantaría”, respondía este.

María González Falcó

Tras este momento, Jorge Javier procedía a comunicarles que Claudia no está embarazada: “Claudia, Mario, tenéis que seguir intentándolo”. Ambos reaccionaban al saber que no iban a ser padres, por lo menos por el momento.. “Igual mejor después de verano nos ponemos”, decía la superviviente. Claudia, tras esto podía hablar con su padre en directo, que también saludaba a Mario: “Seguid muy felices, hay que seguir intentando buscar a esta niña que tanto esperamos todos y ser felices. Os quiero”. Conversación que llegaba al alma a Claudia, que no podía contener las lágrimas y agradecía poder haber hablado con él en este momento.