Ni Óscar, ni Moisés: la mujer que ha hecho historia en Pasapalabra al ganar el millonario el bote por sorpresa

El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores y Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora".

Precisamente hablamos de Paz Herrera y su pasado en el programa. Paz Herrerahizo historia en Pasapalabra tras conquistar el bote en el año 2014. Después de 87 programas, la concursante se hizo con 1.310.000 de euros acumulados. Era la segunda vez que se enfrentaba al famoso rosco; la primera cayó eliminada. En aquel momento no existía silla azul y si los concursantes perdían se iban directamente a casa, sin una segunda oportunidad. Herrera se ganó su sitio en el salón de la fama del programa al batir en 2013 el récord de permanencia de una mujer en el programa, antes de volver en 2014 y hacerse con el bote.

Nuevo duelo

Los enfrentamientos entre los dos concursantes en El Rosco no suelen dejar a nadie indiferente. Ambos son muy competitivos y, después de tanto tiempo en el programa, dominan a la perfección el formato.

No hay ningún favorito y cada duelo es un mundo. En el último fue Óscar quien llevó la voz cantante en todo momento, pero esta vez, Moisés ha comenzado mandando gracias a una increíble racha de 8 aciertos consecutivos. Pese al liderazgo del concursante del equipo azul, Óscar le ha pisado los talones durante todo el enfrentamiento. Sin embargo, cuando Moisés se ha quedado sin tiempo a su rival le tocaba arriesgar si quería no vérselas con la Silla Azul. “Tengo dos opciones”, ha dicho con respecto a la letra E que le podía brindar el empate y así ha sido tras dejar agotar los segundos.