Ángel Cristo ¿traicionado por su novia?: su relación "especial" con Finito de Córdoba

Si algo está dejando esta edición de Supervivientes es la enfermería llena de concursantes. Desde las primeras semanas, varios participantes se han dejado caer por las manos de los médicos aquejados de inadaptación como fue el caso de Carmen Borrego, que tras escasos días en la isla y por sus problemas de ansiedad, tuvo que abandonar el concurso por prescripción médica, o el abandono de Zayra Gutiérrez por una lesión en la espalda.

Tras estas dos primeras bajas, Laura Matamoros, Arantxa del Sol o Aurah también han tenido que recibir atención médica tras sufrir percances en su estado de salud. De hecho, esta última, era evacuada esta semana tras protagonizar una aparatosa caída y lesionarse la espalda.

Pero esta edición no solo está dejando una larga lista de lesionados, también está regalando numerosos encontronazos y polémicas entre concursantes y exsupervivientes, incluso, entre sus defensores en plató. Es lo que ha pasado con Ana Herminia, novia de Ángel Cristo y con quien protagonizó una de las bodas más controvertidas de las últimas ediciones y supuestamente, Finito de Córdoba, con quien al parecer podría mantener una relación "especial" sobre la que estaría al tanto Kike Calleja, exconcursante del reality.

Relación especial

“Me estoy empezando a cansar de que me utilicen para sacar una historia”, se quejaba el colaborador de ‘Vamos a ver’ tras la entrevista en la que Ana Herminia habló del conflicto de su pareja, Ángel Cristo, con Arantxa del Sol en ‘Supervivientes’.

Ana Herminia aseguró en ‘¡De viernes!’ que Kike Calleja le preguntó durante un corte publicitario en ‘Supervivientes’ cuándo iba a hablar de ‘lo suyo’ con Finito de Córdoba y ella negaba que hayan tenido algo, tan solo una amistad y un “cariño especial”.

El aludido lo negaba en el plató de ‘Vamos a ver’, replicaba que ya insistió en que hay “una hoja de ruta” establecida por la pareja y les recomendaba que se pongan “de acuerdo con las versiones” porque ve ciertas incoherencias en Ana Herminia a la hora de hablar sobre Arantxa del Sol.

Y es que Kike Calleja insiste en que él tan sólo habló con Arantxa del Sol sobre una llamada y le alertó de que no hablara de su vida privada con Ángel porque la estaba poniendo “verde”.

El concursante habló de una conversación entre Ana Herminia y Finito de Córdoba, marido de Arantxa, pero nada más: “No voy a participar de ningún juego para hacer daño nadie. A partir de ahí, como me sigan tocando las narices, voy a tocar medidas”, advertía.

Cada vez más enfadado, el colaborador dejaba clara cuál va a ser su postura hasta ahora: “Al final me voy a cansar, me voy a cabrear y voy a tomar medidas de verdad".

Y es que siente que se le está cuestionando, algo que no está dispuesto a permitir: "No voy a aguantar que se me ponga en entredicho. Estoy cansado de que la gente sea una sinvergüenza”, concluía el colaborador.