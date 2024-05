El veto de Emma García en Fiesta que indigna a los colaboradores: "Menos mal que no queríamos meternos en el tema"

Polémica que ha involucrado a varios colaboradores de Telecinco ante el supuesto veto que ha puesto la cadena en uno de sus programas. Más en concreto, los hechos han ocurrido en Fiesta, programa presentado por Emma García y que ha evitado hablar de un tema que podía acabar suponiendo un enfrentamiento político.

La cuestión se originó después de que el ayuntamiento de Alpedrete (Madrid) retirase las placas de Paco Rabal y Asunción Balaguer para poner 'La Plaza de España'. Esta decisión se ha tomado sin llevar a cabo ningún tipo de votación y sin consultar a las personas cercanas a los dos actores, que no entienden absolutamente nada.

La propia Teresa Arrabal, hija de ambos, salió a explicar lo sucedido. "Lo único que le pedía es que me diera una razón lógica por la que quitaban los nombres. No me la podía dar. Me dijo una absurdez. Que hacía no sé cuántos años que Alpedrete se había independizado de Collado Villalba", afirma sobre lo que le comentó el Ayuntamiento cuando fue a pedir explicaciones.

Esta noticia ha saltado a la televisión, donde Emma García ha informado acerca de la queja de Teresa Rabal con el Ayuntamiento de Alpedrete. Después de emitir un vídeo explicando todo el tema, uno de los colaboradores del programa no ha dudado en exponer su punto de vista. "Estamos llegando a unos niveles que cada día nos sorprende más la política".

Sin embargo, ante este comentario Emma García cortó todo tipo de conversación al respecto. "Se tendrían que hacer tantas cosas que te voy a decir una cosa. No vamos a hablar de política". Pese al comentario de la presentadora, Pipi Estrada, acostumbrado a ir más por libre en sus opiniones no se pudo quedar callado. "Lo que pasa es que aquí hay intereses políticos y luego intereses personales".

Haciendo caso omiso, Emma García continuó dando por cerrado el tema. "Esto sería un cachondeo. Hoy Plaza de España y mañana… Vamos a ver si la semana que viene dan una explicación coherente a esto". Mientras, Pipi Estrada continuaba con sus opiniones. "No hay razones políticas, es que esta historia hay que respetarla, se pongan como se pongan, el que la haya quitado". "Nos quedamos muy pendientes de la plaza, pero no vamos a hablar de política", volvía a recalcar Emma, dando el tema por cerrado.