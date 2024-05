Sofía Suescun pronostica el ganador de Supervivientes: las sorprendentes reacciones a sus favoritos.

El final de Supervivientes ya se atisba en el horizonte, con los concursantes apurando sus últimas oportunidades para colarse en la final. Esta semana un nuevo concursante será el que abandone la isla camino de vuelta a Madrid. Los candidatos a alzarse con el premio del programa cada vez son menos y las quinielas para pronosticar el ganador van en aumento.

La última en lanzar su pronóstico ha sido una vieja conocida del concurso y pareja de uno de los supervivientes. Sofía Suescun es para muchos la reina de los realities, con grandes resultados en cada uno de los que ha participado. En esta ocasión le ha tocado sufrir desde casa las aventuras de su pareja, Kiko Jiménez. El concursante apunta a ser uno de los favoritos, pero en frente tiene una fuerte competencia.

Sin duda, el rival a batir para muchos es Ángel Cristo. La irrupción del hijo de Bárbara Rey ha sido sorprendente y su actitid beligerante ha provocado una reacción contraria en el público a la que se podría esperar. Sus peleas con el resto de concursantes le ha encumbrado a ser el favorito del público. Al contrario, otros concursantes van aguantando las semanas con un perfil más discreto.

Entre las diferentes opciones que hay en el concurso, Sofía Suescun tiene claros sus favoritos. A través de X (antiguo Twitter) la navarra lanzó su top 3 de favoritos. Como no podía ser de otra forma, puso en su nº 1 a su novio Kiko Jiménez. Después en el segundo puesto escogió a Miri y en el tercero a Marieta.

La reaparición de Sofía Suescun

Sofía Suescun se dio a conocer en el año 2015 a raíz de su participación en 'Gran Hermano 16', alzándose con la victoria y pasando a convertirse en uno de los personajes más reconocidos del universo de Mediaset. Tras participar en otros realities de Telecinco, en 2021 finalizó sus colaboraciones con el grupo de comunicación, a raíz de un supuesto veto que la ha mantenido alejada de los platós y volcada en su faceta como influencer.

Tres años después, Sofía reapareció anoche por sorpresa en Telecinco para enviarle un mensaje de apoyo a su novio, Kiko Jiménez, durante la emisión de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. "¡Hola, mi amor! No te imaginas cuántas ganas tengo de verte, pero ya queda menos", empezó diciendo la navarra a través de un vídeo que provocó las lágrimas del concursante.

Además, aprovechó para darle un consejo sobre la 'noria infernal', prueba a la que ella misma se enfrentó en 2018 y que a día de hoy continúa siendo la más memorable del concurso: "Cuando estés subido en esos palos, por Dios te pido que te concentres al máximo, que pienses en mí, porque voy a enviarte toda mi energía para que no te caigas". "¡Mucha suerte, mi vida! Te amo con locura", finalizó.

Unas palabras ante las que Kiko no pudo contener la emoción: "Llevaba esperando este momento mucho tiempo". "Muchas gracias por el detalle. Te amo muchísimo y necesitaba oírte ya. Te amo un montón", respondió el concursante desde la isla.

Con este mensaje, Sofía Suescun regresó por una noche a Telecinco después de tres años de ausencia. En 2022, la hija de Maite Galdeano negó que su desaparición de los platós fuera a consecuencia de un veto. "No quiero hablar de vetos. No me siento vetada, de repente no fui más a los programas de Telecinco y me centré en las redes sociales", aseguró en una entrevista.