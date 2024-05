Marta desvela a quién se parece su hijo tras romper con Matamoros: "Pelo liso, moreno, ojos verdes.."

Diego Matamoros y Marta Riumbau ya no son pareja. Al menos es lo que indican personas del entorno de la influencer, que aseguran que la relación está rota a pesar de seguir viviendo bajo el mismo techo.

Un duro golpe para el hijo de Kiko Matamoros que sigue recuperándose de sus problemas de salud. Y es que la duda sobre si la pareja había emprendido caminos por separado sobrevolaba desde hacía meses. Unos rumores que parece que finalmente se han confirmado.

Tras meses separados, la pareja parece mantener una excelente relación de amistad, algo que ha quedado de manifiesto al comunicar la influencer que se convertirá en madre soltera a través de un donante de esperma.

Ahora, más detalles sobre esta noticia que sacudía el mundo del corazón han salido a la luz, como por ejemplo los detalles físicos del que es el padre del hijo de la catalana.

Embarazo a la vista

Marta Riumbau (36 años) prometió que contaría todo sobre su primer embarazo y así lo está haciendo. La 'influencer' anunció a principios del mes de mayo que había tomado la decisión de convertirse en madre soltera y que estaba embarazada de su primer hijo. Desde el día que hizo pública esta gran noticia, la que fuera pareja de Diego Matamoros no ha dejado de dar detalles acerca de su estado.

Ella es consciente de que su decisión ha hecho que muchos de sus seguidores tengan dudas sobre el proceso en el que se ha metido para cumplir su sueño. Hace apenas unas horas, Marta Riumbau ha contestado una ronda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, donde ha dado toda la información. También ha confesado cuánto ha pagado ella por la vitrificación de ovocitos, que es el proceso de la congelación de los mismos. Esta opción permite posponer la capacidad reproductiva de una mujer el tiempo que desee.

Una seguidora le ha preguntado acerca del donante, si puede ser no anónimo, a lo que ella ha contestado rotunda: "No. El donante siempre es anónimo, por lo menos aquí en España, a no ser que de repente pactes con algún amigo tuyo, con algún conocido que sea obviamente esa persona el donante. Pero si tú escoges que sea de un banco de semen eso es totalmente anónimo. Lo que hacen es que se parezca lo máximo posible a ti. En mi caso fue raza caucásica, de pelo liso, moreno, ojos verdes y altura, pues un poco más que yo. No se puede escoger absolutamente nada más", ha querido explicar.