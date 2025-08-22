Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, padres por sorpresa: la pareja anuncia la adopción de su primera hija

Millie Bobby Brown (21) y Jake Bongiovi (20) han dejado a sus fans sin palabras. La pareja, que ya sorprendió el año pasado con su boda, acaba de anunciar a través de Instagram que se han convertido en padres tras adoptar a su primera hija en común.

Un anuncio íntimo y lleno de amor

“Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce bebé que hemos adoptado. Estamos emocionados de poder embarcarnos en este nuevo capítulo de la paternidad, desde la paz y la privacidad. Y entonces, ya somos tres: con amor, Millie y Jake Bongiovi”, escribieron en un comunicado conjunto acompañado de una tierna foto.

La publicación, que en cuestión de horas ya superaba los 200.000 ‘likes’, no permitía comentarios, una clara señal de que quieren vivir este momento con discreción y sin ruido mediático.

Una etapa plena para Millie y Jake

La actriz británica había expresado hace unos meses su deseo de dejar de ser vista como “la niña de Stranger Things” para mostrar su faceta más adulta. Y parece que lo está consiguiendo: primero con su boda de ensueño junto a Jake y ahora con este paso tan importante en su vida personal.

Por su parte, el hijo de Jon Bon Jovi siempre ha mantenido un perfil bajo frente a la fama de su esposa, pero en este anuncio ha demostrado estar totalmente comprometido con su nuevo papel como padre.

Un futuro lejos del foco

De momento, ni Millie ni Jake han querido desvelar más detalles sobre la pequeña —ni su nombre ni su edad—, pero todo apunta a que la pareja quiere centrarse en disfrutar de su nueva vida en familia, lejos del constante escrutinio público.