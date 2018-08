"El público de Bruce es muy exigente"

Periodista, presentador, músico, imitador,? las facetas que Manel Fuentes ha mostrado desde que inició su carrera son casi infinitas. Uno de sus proyectos personales, el grupo tributo a Bruce Springsteen, "Springs' team", agota todas las entradas en el Jardín Botánico de Gijón, donde actuará mañana a las 22.30 horas, tras haber conquistado al público repetidas veces en Avilés.

-¿ El interés periodístico le viene de familia?

-Por mi tío y padrino, que estudió periodismo. Las comidas en casa de mis abuelos se convertían en una fiesta cuando él contaba sus millones de anécdotas. Yo pensaba que a eso se asemejaría el periodismo.

- De todas sus facetas, ¿cuál es su verdadera vocación?

-Me defino como "escapista de las etiquetas", me gusta sorprenderme incluso a mí mismo. Cada dos o tres años trato de ponerme nuevos retos o exigirme un poco más. Son cosas que están en la mochila y que vas sacando en las distintas facetas de tu vida profesional.

- ¿Por qué empezó por la radio?

-Tiene esa magia de que, sin necesitar mucha producción, transforma por completo el espacio vital del oyente. Mis dos primeros programas estaban muy asociados a la mezcla de actualidad y humor. Decía Iñaki Gabilondo, que "a los periódicos se los respeta, y a la radio se la quiere".

- De locutor de radio a presentador de "Tu cara me suena".

-Fue gracias a un gran amante de la radio, Joan Ramón Mainat. Me había escuchado en radio y le dijo a Sardà que había un tipo que merecía mucho la pena. Así que este me fichó sin haberme escuchado, solo fiándose de Mainat. Ahí empezó la andadura en "Crónicas marcianas" y todo lo demás.

- ¿Le gusta que la gente le conozca por "Tu cara me suena"?

-Estoy muy feliz de que la gente se acerque por una cosa o por otra. Intento que el que me conozca por "Tu cara me suena" tenga guiños en la radio o en los conciertos. A nivel de comunicación, a mí me interesan todas sus formas.

- La gente en sus conciertos, ¿va por el Manel Fuentes de la tele o por la banda "Springs' team"?

-Un poco por todo. Todo el mundo es bienvenido, intentamos hacer un show bastante amplio para el que le guste Bruce o para el que no le guste, pero que pueda encontrar grandes canciones que él haya versionado para pasárselo bien. A mí lo que me gusta es generar comunidad, que pueda bajarme al terminar con el público a tomarme una cerveza y compartir, porque desde la tele o la radio no hay esos espacios para hablar con el público. De él es del que más puedes aprender.

- ¿Qué es lo que más admira de Springsteen?

-Cuando yo escuchaba por primera vez las letras de Bruce en mi adolescencia, me parecían más que canciones, las letras eran importantes para mí. Cuando lo vi en directo me ganó para siempre. Más allá de esa música estaba la manera con la cual comunicaba, la fuerza y el sentimiento de comunidad que generaba a su alrededor. Me parece lo máximo en comunicación, lo que humildemente trato de hacer en todas las facetas de mi vida.

- Imitaste a Springsteen en "Tu cara me suena", ¿cómo fue?

-Creo que es, de las veces que he cantado, la peor. Forcé mucho más la voz de lo que exigía la canción, estaba condicionado porque tenía que salir muy bien, por la tele, con una peluca? Los que vayan al Jardín Botánico de Gijón van a ver una actuación vocal mejor que la que hice por la tele. Ahora sí, la salida y bajada por las escaleras la clavé.

- Ha venido numerosas veces a Asturias a actuar, con mucho éxito, pero ¿en Gijón?

-El concierto más largo que he dado nunca ha sido en Avilés, en "La Mar de Ruido", que se prolongó en el "Santa Cecilia", duró 7 horas y media en total. Aún hay gente en Avilés que se acuerda. La actuación en el Palacio Valdés también fue memorable. Ahora en el Jardín Botánico se han acabado super pronto las entradas. Y ya que se cumplen 25 años desde la primera vez que vino Springsteen a Gijón, haremos un repertorio con guiños a todas sus actuaciones en la ciudad.

- Gijón es una ciudad muy fan del artista. ¿Estarán a la altura?

-Todos los públicos de Bruce son muy exigentes. Desde mi punto de vista, estamos hablando del mejor en la historia del rock. Venimos a darlo todo y sabemos que la complicidad con el público está asegurada. Vamos a vivir una gran noche.