Lidl sigue ofreciendo precios competitivos. La cadena alemana de supermercados ha vuelto a lanzar un ofertón con uno de sus productos: se trata de los recambios para el cepillo dental eléctrico, que ahora se venden un 40% más baratos.

El producto rebajado son los cabezales para cepillo dental sónico de ocho unidades para limpiar dientes y encías. Es un artículo compatible con los cepillos dentales sónicos de la marca Nevadent. En cada paquete vienen ocho unidades. Están fabricados en nylon.

Anteriormente este artículo se vendía a 4,99 euros. Ahora, rebajado al 40%, solo cuesta 2,99 euros.

Los cabezales pueden adquirirse a través de internet. Se entrega en el plazo de uno a tres días laborables. No hay gastos de devolución.

Tras doce valoraciones, los recambios de cepillos dentales tienen una valoración de 4,7 puntos sobre cinco.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Pero su éxito no está (o no solo al menos) basado solo en la alimentación. De hecho Lidl cuenta con numerosos productos que tienen que ver con la limpieza del hogar y que muchas veces triunfan entre los que son aficionados a las tareas del hogar (o entre aquellos a los que no les queda más remedio que serlo, que de esos hay muchos). El caso es que venden muchos electrodomésticos que nos pueden ayudar (y mucho) en el día a día.