Hace no mucho tiempo Mercadona ha decidido apostar por productos saludables que se han popularizado por las redes sociales. Así, ha aprovechado para sacar una línea de productos dulces bajo la etiqueta Hacendado que incluyen un extra de proteína. Los “+ proteína” están conformados mayoritariamente por bebidas y postres. Se trata de una especie de “mousse” de chocolate con una capa superior de nata con solo 122 calorías cada unidad. Tiene un precio de 1,20 euros.

Otras opciones similares de postres con proteína son las natillas de chocolate o de vainilla. En cuanto a las bebidas, existen batidos de sabor a chocolate.

Mercadona sigue incorporando novedades a sus estanterías. Se trata de productos que se van sumando a su cesta de la compra y que en no pocas ocasiones hacen las delicias de los compradores. La estrategia del supermercado no consiste únicamente en mostrar al público nuevos productos continuamente. Uno de los supermercados más famosos de España ha incluido mejoras en varios productos a lo largo de su historia en busca de un incremento de la calidad. Hacendado ha sido durante años una de las marcas blancas favoritas de los clientes.

Destaca su distinción del resto de marcas, no tanto por el precio, sino por la diversidad y originalidad de sus productos. De esta forma, Mercadona llena sus estantes tanto de productos de marcas reconocidas como de los suyos propios, dejando a los clientes que sean ellos los que eligen qué comprar. No queda ahí la cosa. Recientemente, la cadena de supermercados comenzó a incluir en sus centros cocinas para llevar o comer en el sitio comida casera, con un incluso un sistema de autoservicio.

La bebida de moda para mantener una dieta saludable

El kéfir, para quien no lo conozca, es una bebida que contribuye al buen funcionamiento del intestino. Se elabora a partir de gránulos de leche fermentada y es rico en vitaminas, carotenoides y ácido fólico. Es una buena fuente de minerales, ya que contiene zinc, cobre, potasio, magnesio y hierro.

Los gránulos de kéfir contienen grandes cantidades de proteínas y polisacáridos que aportan grandes beneficios para la salud. De hecho, el kéfir equilibra la flora bacteriana. También es un producto excelente para los intolerantes a la lactosa y a los productos lácteos. No tiene ninguna contraindicación particular. Como parte de una dieta saludable para perder peso, se recomienda tomar el kéfir en el desayuno y en la merienda, pero no más de un vaso.