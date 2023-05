El phishing es uno de los métodos para estafar más comunes en la actualidad. La criminalidad ha dado un salto a la red y la ingeniería social -la manera en la que los estafadores intentan ganar la confianza de los usuarios para conseguir su fin- nos obliga a navegar con pies de plomo poniendo ojo a cada detalle. El phishing en concreto consiste en el envío por parte de un criminal de correos electrónicos en los que intentan hacerse pasar por empresas u organismos públicos. Sin embargo, no es la única forma utilizada para conseguir los datos de terceros y utilizarlos a su favor. Hoy en día han entrado en juego las nuevas redes sociales, a las que los estafadores también han sabido adaptarse. Ahora, podrán llegarte mensajes altamente sospechosos a tu whatsapp donde un número desconocido se hace pasar por un familiar que necesita de tu ayuda urgentemente.

Este tipo de fraudes obligan a los cuerpos de seguridad a multiplicar sus esfuerzos a la hora de detectarlos o prevenir a la ciudadanía acerca de cómo evitarlos. Por eso, el perfil oficial de la Guardia Civil o, en esta ocasión el Ministerio del Interior, difunden constantemente consejos e informaciones a través de sus redes sociales para concienciar y desconfiar si nos topamos con algo que no habíamos solicitado y ha caído en las notificaciones de nuestro teléfono.

🌐 https://t.co/FwfypuGDo6 pic.twitter.com/NECND8vV55 — Ministerio del Interior (@interiorgob) 26 de abril de 2023

Son, por ejemplo, los anuncios acerca de premios recibidos a través del correo electrónico, herencias inesperadas de un familiar en el extranjero o peticiones solidarias. Estos dos ejemplos forman parte del llamado phishing y estos son algunos de los consejos que la Guardia Civil ha compartido.

Para combatirlos, la institución recomienda: sospechar de los falsos sorteos en los que no hayas participado o a los testamentos que no conozcas; no acceder a los enlaces de remitentes desconocidos; o no proporcionar datos de las tarjetas de crédito o del banco. En el caso de que quieras participar en ayudas humanitarias proporcionadas a través de ONG, hazlo a través de las páginas oficiales, no accedas a enlaces de remitentes sospechosos que piden este tipo de ayudas.