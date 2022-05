Sabemos que el verano es una estación fuertemente positiva. Los hermosos días, el mar, el sol, las vacaciones. Todos estos elementos nos animan a estar más alegres y a encontrar nuevas energías. Con la llegada de estos meses, pues, sabemos que nuestra vida cotidiana dará un giro decididamente positivo y que por fin podremos disfrutar de un poco de alegría. Pero, como en todos los aspectos de la vida, también hay que contar los aspectos negativos. De hecho, la temporada de verano trae consigo algunas molestias que son difíciles de subestimar y pasar por alto.

Entre ellos, no podemos pasar por alto la presencia de los molestos insectos que siempre nos molestan. Especialmente cuando estamos en el balcón disfrutando del sol del verano, acabamos con algunos invitados no deseados que vienen a molestarnos. Y entre ellas, podemos pensar, por ejemplo, en las moscas. En este caso, podríamos intentar alejarlos tanto de la casa como del balcón. Y, en este caso, podríamos recurrir al enebro. Entre los insectos que nos gustaría mantener alejados, pues, también deberíamos considerar a las abejas y los mosquitos. Estos molestos animales no parecen querer salir de nuestra casa. Pero, en este caso, hay una planta que podría ser más que útil. Estamos hablando de la artemisa.

La hermosa Artemisia, gracias a su intenso olor, será fenomenal en la lucha contra los mosquitos y las abejas. Para cultivarla de forma óptima, debemos recordar exponerla a lugares soleados para que pueda crecer de forma exuberante. Además, preferimos un clima que no sea húmedo, lo cual es contraproducente para la planta en cuestión. Riéguelo constantemente, pero nunca en exceso. De hecho, la Artemisia crece mal con el estancamiento del agua. En este caso, por tanto, recordemos también que hay que encontrar un suelo que pueda drenar el agua con facilidad.

Así que comprueba de vez en cuando que la tierra está húmeda, pero nunca demasiado. Gracias al olor de esta maravillosa planta, que además hará que nuestro jardín sea muy elegante y envidiado por todos, podremos disfrutar de los días soleados al aire libre. Así pues, disfrutemos del verano y desterremos para siempre a las abejas e incluso a los molestos mosquitos gracias a los consejos de esta abuela, que sitúa a la Artemisia como arma secreta. De este modo, seguro que podemos disfrutar más del sol y no tener que preocuparnos de que varios insectos vengan a perturbar nuestro descanso.