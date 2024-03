Adiós al armario: el estante con luz integrada de Lidl que los jubila

Cuando se trata de ofrecer soluciones prácticas y a buen precio, pocos rivales directos tiene Lidl. Desde que la cadena de supermercados de descuento de origen alemán, llegara a nuestro país en 1994 no ha parado de crecer y de ganar adeptos gracias, precisamente, a esa estrategia de mercado. Una estrategia que ya se ha vuelto una filosofía y que la ha convertido en una de las tiendas mejor valoradas de la actualidad, como evidencian sus más de 580 establecimientos repartidos por el territorio nacional.

Más allá de su enorme selección de productos de alimentación, de limpieza e higiene, la clave del éxito de la compañía alemana es su bazar. En él es posible encontrar artículos de todo tipo diseñados específicamente para facilitarnos la vida solucionando problemas domésticos y dándole a nuestro hogar una mayor comodidad y utilidad al mejor precio posible. A día de hoy, por ejemplo, dos de los problemas más habituales de las viviendas -como son la falta de espacio de almacenamiento y la poca claridad- pueden arreglarse gracias a Lidl con una única adquisición que, además, ahora, se encuentra en oferta. Está rebaja de precio en casi 9 euros pasando de costar inicialmente 41,95€ a estar disponible por 32,99€ más 3,99€ por los gastos de envío.

Estamos hablando de su estante con luz. Con el estante iluminado de la marca Ledvance de 6,5W se aumenta la superficie de almacenaje a la vez que se gana en iluminación. Se trata de un 2 x 1 de lo más funcional porque además se puede colocar en cualquier estancia de la casa. “Es ideal para cocinas, zonas de trabajo, baños, salones e iluminación interior”, explica el propio fabricante. Gracias a sus medidas aproximadas de 40 x 13 x 3 cm y un peso de 769 gr, cuenta con el tamaño perfecto para almacenar artículos y enseres, como vasos y botellas en el caso de las cocinas, por ejemplo, e ilumina a la perfección una determinada superficie pero sin robar demasiado espacio o protagonismo al resto de la estancia. Ahora bien, debido a su discreto color blanco combina con cualquier estilo y decoración posibles.

Larga duración

Y, además de versátil, este estante es duradero. Se estima que tiene una vida útil de 30000 h. Su clase de protección es IP44, su ángulo de haz es de 110º, su tensión nominal 220-240 V y su flujo luminoso es 700 lm. Asimismo, su carcasa está fabricada de plástico y aluminio. Su instalación es sencilla, aunque para facilitarla todavía más, el propio paquete incluye los accesorios necesarios para su montaje y conexión. En cuanto a su funcionamiento, va enchufado a la red, concretamente es apto para enchufes tipo C (UE). Ahora bien no es regulable y sus modelos LED no son reemplazables.