La preocupación por Mila Ximénez en las últimas horas es evidente. Su familia ha hecho piña y no se separa ni un momento de ella tras los últimos acontecimientos sobre la evolución de su estado de salud. Su hermano, Manolo Ximénez, inseparable de Mila en todo este proceso, se muestra abatido y desolado.

Junto a su mujer pudimos ver al hermano de Mila Ximénez paseando por los alrededores del domicilio de la periodista, donde se encuentra desde que recibiera el alta hospitalaria voluntaria. En él también se encuentran Alba Santana, única hija de Mila fruto de su matrimonio con el tenista Manolo Santana y que viajó desde Ámsterdam para estar con su madre en estos duros momentos, y sus hermanas, Conchi y Encarna.

No está siendo nada fácil este trance ni para la familia ni para los amigos de Mila, pero especialmente Manolo Ximénez, ya que la unión que mantiene con su hermana pequeña es muy estrecha. Fue su mejor defensor durante la participación de la colaboradora en los realities 'Supervivientes' y 'GHVIP'.

Visiblemente cansado y con la preocupación en su rostro, Manolo y su mujer dieron un breve paseo la tarde de ayer sin alejarse mucho del domicilio de Mila ni de ella.

El verano pasado, Mila Ximénez se sentó en el Deluxe para contar cómo estaba siendo su lucha contra la enfermedad. "Va a ser una lucha larga... La oncóloga me dijo vamos a hacer el tratamiento de radioterapia y quimioterapia, me pilló muy a tiempo" empezaba a contar Mila Ximénez y es que la peor de todas las declaraciones vino cuando confesó que: "Me dijo que era un tumor en el pulmón con metástasis, ahí me cagué. Está en los pulmones, en el hígado y más partes".

En aquellos momentos, la colaboradora ya se mostraba plenamente confiada en los médicos: "Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar". Y es que Mila Ximénez ha explicado cómo es el cáncer que padece y en que nivel está. "Me dijeron si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma todo irá bien", aseguró.