Natalie Portman, el 'ángel' del fútbol femenino

Entre los planes de Natalie Portman (Jerusalén, 1981) nunca estuvo el de fundar un equipo de fútbol: es más, la actriz ha confesado que cuando era niña no practicaba ningún deporte ni disfrutaba viéndolo. Sin embargo, en los últimos años brilla en su faceta de promotora del Angel City FC, el equipo de fútbol femenino de Los Ángeles, que se jacta de tener detrás el mayor grupo propietario formado por mujeres del deporte profesional. Y qué mujeres: estrellas como Jessica Chastain, Christina Aguilera o Eva Longoria, además de la propia Portman, figuran entre sus inversoras.

Cuando la actriz posteó en su Instagram: “Estoy con Jenni Hermoso, se acabó”, acompañado de una imagen de la noticia del 'New York Times' que informaba de los desmanes de Luis Rubiales, hacía mucho más que constatar que la actitud del presidente (ahora suspendido) de la Federación Española de Fútbol, iba camino de despertar un nuevo ‘Me Too’. Días antes, Natalie Portman había viajado a Auckland para debatir sobre igualdad de género con la exprimera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern, la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, y la jugadora de rugby Ruby Tuy.

Vestida de riguroso morado, Natalie Portman habló del Angel City FC, que tiene hasta una serie documental en HBO, y se fotografió junto a Ardern, otro icono feminista. En vez de centrarse en su intervención, los medios no dejaron pasar que la actriz ya no llevaba puesta su alianza tras trascender su separación del coreógrafo Benjamin Millepied, a quien conoció rodando Cisne negro, después de un matrimonio de 11 años y dos hijos, por las presuntas infidelidades de él con una activista medioambiental de 25 años.

El abismo salarial

Natalie Portman sostiene que fue precisamente escuchar a su hijo Aleph, de doce años, hablando de jugadoras de futbol como Megan Rapinoe y Alex Morgan con la misma devoción que de Messi o Benzema lo que la inspiró para poner en marcha el Angel City en 2020. La actriz se ha marcado un reto a la altura de su fama: cambiar la cultura del fútbol y subsanar el abismo salarial que separa a los jugadores y las jugadoras que se dedican profesionalmente a este deporte.

Con un coeficiente intelectual muy por encima de la media, de 140 puntos, Natalie Portman estrena interés por el fútbol pero no por el movimiento feminista, que ahora se la juega en uno de los pocos terrenos que le quedaban: el césped. La actriz fue de las primeras en apuntarse al ‘Me Too’ y también dio credibilidad a las acusaciones de Mia Farrow contra Woody Allen por haber abusado sexualmente de su hija adoptiva, Dylan Farrow, cuando era niña. “Te creo, Dylan”, contestó Natalie Portman preguntada por Oprah Winfrey: ella había trabajado en 1996 a las órdenes del director en 'Todos dicen I Love You'.

En 2018, Natalie Portman se subió a la palestra de la Marcha de las Mujeres celebrada en Los Ángeles para describir como “un ambiente de terrorismo sexual” sus inicios cinematográficos, en películas como 'El profesional(León)', que rodó con solo 12 años. A las órdenes de Luc Besson, daba vida a una niña, Mathilda, cuya familia ha sido asesinada y aprende a disparar armas de la mano de un sicario, a quien le declara su amor. Tras su estreno, explicó la actriz, abrió ilusionada la primera carta que recibía de un fan y leyó horrorizada una fantasía sobre su violación.

Luego vino 'Beatiful Girls', en 1996, donde era objeto de deseo de un protagonista adulto: “Ser sexualizada de niña me quitó mi propia sexualidad porque me dio miedo”, ha reflexionado. Rechazó convertirse en Lolita, así como papeles por su contenido sexual explícito, cultivó deliberadamente una imagen conservadora y empollona para protegerse, acabó sus estudios de Psicología en Harvard y se esforzó en mantener un estilo elegante que la ha vuelto infalible sobre la alfombra roja y le ha valido ser imagen de Dior. Ahora, a sus 42 años, consagrada como una estrella de Hollywood, también abandera el fútbol femenino.