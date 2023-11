Las imágenes que se han publicado esta semana de dos glorias del cine y la música, Clint Eastwood y Dolly Parton, están dando mucho que hablar y desencajando más de una mandíbula. Admiración absoluta, aplausos y un pellizquito de envidia, también, da ver en qué magnífico estado de forma y tremenda vitalidad se encuentran estos dos artistas que siguen adelante con sus respectivas carreras; uno con 93 años, y la otra, que en enero alcanzará los 78. Son dos ejemplos y baluartes contra el edadismo.

El director y protagonista de 'Gran Torino' y de 'Harry el sucido' y sus cuatro secuelas, el último gran clásico del cine estadounidense, sigue trabajando tan duro como siempre, y sin perder la sonrisa, rodando 'Juror #2', un drama ambientado en un juicio oral a un asesino, que tendrá como protagonistas a Nicholas Hoult, Toni Collette, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland y Leslie Bibb. La cinta, escrita por Jonathan Abrams, se está rodando estos días en Savannah (Georgia), donde el director ha sido captado por las cámaras con el pelo y una larga barba totalmente cana. Eastwood ya puso esta ciudad en el mapa del cine con 'Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal', en 1997.

En realidad, este 'thriller' de Warner Bros. que aún no tiene fecha de estreno, comenzó a rodarse en junio, pero se vio interrumpido por la huelga de actores y guionistas de Hollywood. En las últimas semanas Eastwood ha podido retomar su trabajo.

El cuatro veces ganador del Oscar, que en mayo cumplirá 94 años y que lleva más de seis décadas en esta industria, y casi 50 películas a sus espaldas, bien como actor y director, no se ha pronunciado acerca de si este será su último trabajo, aunque algunos medios especulan con que así sea.

No me canso de ver a Clint Eastwood a sus 93 años al pie del cañon rodando Juror nº.2.

Aunque 16 años menor, también lleva seis décadas de carrera la reina del country, Dolly Parton. En plena promoción de su último disco, 'Rockstar', que lanzó el pasado 17 de noviembre, y en el que por primera vez cambia de género y se pasa al rock, ha vuelto a demostrar que a ella los estereotipos y prejuicios edadistas le resbalan bastante.

'Cheerleader' en 'shorts'

Vestida de 'cheerleader' de los Dallas Cowboys, con apretados 'top' y 'shorts', deslumbró en el 'show' del medio tiempo del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) del partido de la NFL que los Dallas Cowboys ganaron 45-10 a los Washington Commanders.

Cómo no, la leyenda de Tennessee cantó algunos de sus grandes éxitos, como 'Jolene' y 9 to 5', y también su versión de Queen de 'We Are the Champions/We Will Rock You', una de las 30 piezas guitarreras de su último álbum en el que canta con un montón de amigos, desde Paul McCartney, Sting, Miley Cyrus...

"La próxima parada será una actuación en el medio tiempo de la Super Bowl?", le han dicho a la dama del country en la red social X, antes Twitter.